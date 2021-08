Parma-Lecce 1-3, i giallorossi dominano i ducali e con Coda e Tuia agguantano la qualificazione

Passati in svantaggio dopo soli sette minuti, dopo che ne trascorrono altri due arrivano al pareggio, per poi andare in vantaggio, dominare la partita e centrare la qualificazione al turno successivo. Finisce 3-1 in favore del Lecce la sfida di Coppa Italia contro il Parma (leggi le pagelle dei giallorossi).

A poco meno di tre mesi da quel 20 maggio, quando al 32mo del secondo tempo della partita contro il Venezia, Marco Mancosu, calciò alle stelle il penalty del possibile accesso nella finale dei Playoff, infrangendo così le speranze di promozione al massimo torneo, questa sera sul terreno di gioco della stadio “Ennio Tardini”, ha preso il via la stagione ufficiale del Lecce, con la partita di Coppa Italia che l’ha visto opposto al Parma.

Pronti-via, subito un test importantissimo per la compagine salentina, un vero e proprio antipasto del torneo cadetto, visto che il sorteggio l’ha messa di fronte alla squadra maggiormente candidata, insieme al Monza, alla promozione diretta in Serie A.

Dopo un buon pre-campionato, tanta è la curiosità nel vedere all’opera la formazione leccese, che è ripartita da un nuovo allenatore in panchina, Marco Baroni, un altro modulo e tanti nuovi acquisti, a molti dei quali il tecnico toscano ha sin da subito dato piena fiducia. La novità più importante è comunque l’utilizzo di Vera al posto di Gallo colpito da un risentimento muscolare.

La formazione iniziale

I giallorossi si sono schierati con un 4-3-3 molto offensivo con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Gendrey, Tuia, Lucioni e Vera; Hjumand, Blin e Majer in mediana; Olivieri, Coda e Helgason a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della partita è dei giallorossi con Coda che riceve palla dal limite e si gira, ma Colombi para senza problemi.

Parma in vantaggio

Al settimo di gioco i giallorossi sono già sotto. Iacoponi parte sul filo del fuorigioco e riceve palla, si invola sulla fascia sinistra e crossa rasoterra per l’accorrente Brunetta che con un potente tiro di piatto, metta la palla all’angolino destro alto della porta difesa da Gabriel

L’hispanico pareggia

Trascorrono solo due minuti e i salentini pareggiano. Errore di Juric, la palla arriva a Olivieri che si invola e giunto al limite dell’area scarica per l’accorrente Coda che in corsa piazza un rasoterra mancino che trafigge l’estremo ducale. Per il 9 giallorosso si tratta del gol dell’ex.

Al 12mo Iacoponi, solo davanti a Gabriel, manda fuori e al 14mo, il portiere giallorosso compie il miracolo su Man, deviando in corner. Al 17mo Brunetta, da ottima posizione, la spedisce fuori rasoterra. Al 24mo la botta a giro dal limite di Coda è troppo centrale e viene parata da Colombi senza affanni. Al 30mo Gabriel salva su Benedyczak, sfuggito ai centrali leccesi. Al 35mo Benedyczak riceve palla in area, la protegge e passa a Iacoponi il cui tiro di controbalzo finisce sopra la traversa. Al 37mo occasionissima per il Lecce, ma gli attaccanti giallorossi attendono troppo e non riescono a concretizzare. Al 40mo Olivieri calcia dal limite, ma il tiro viene rimpallato da un difensore avversario e finisce in angolo.

Giallorossi in vantaggio

Al 41mo i salentini vanno in vantaggio. Calcio d’angolo di Majer, Tuia con perfetto tempismo si inserisce di testa e trafigge Colombi.

Al terzo minuto di recupero il portiere giallorosso devia in corner la botta da quasi trenta metri di Valenti.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al 48mo Gabriel abbranca in presa la “trivela” di Man. Al 55mo Coda si divora letteralmente il terzo gol. Helgason prende palla, la passa in area all’Hispanico che si libera dei diretti marcatori, ma solo davanti a Colombi spara alto. Al 57mo la punizione dal limite di Brunetta viene parato in due tempi dal portiere brasiliano dei salentini. Al 67mo Tocca al nuovo entrato Strefezza a divorarsi il terzo gol. Pasticcio a centrocampo tra Man e Sohm, la sfera arrica a Coda che si invola e arrivato nei pressi dell’area di rigore passa a Strefezza che a porta spalancata manda alle stelle. Al 71mo da fuori area Paganini sfiora il terzo gol mandando di pochissimo alto con il sinistro.

Ancora Coda

Al 76mo arriva il meritatissimo terzo gol dei salentini. Nuovo pasticcio a centrocampo di Sohm, Strefezza gli ruba palla, arriva al limite dell’area e passa a Vera, l’esterno colombiano attende l’inserimento di Coda che solo davanti a Colombi lo trafigge, questa volta di destro.

Al 79mo, Gabriel anticipa Brunetta.

Se c’è qualcosa da rimproverare qualcosa ai ragazzi di mister Baroni è il fatto di aver vinto solo 3-1, ma se fosse finita con altre tre marcature di vantaggio, nessuno avrebbe potuto dire niente. Bellissima prova della compagine salentina contro la favorita alla promozione diretta in B che, subito in svantaggio, pareggia e da lì e tutta un’altra gara. Buona prova da parte di tutti, forse solo Helgason e Vera un po’ sottotono, anche se l’esterno colombiano con il trascorrere dei minuti è cresciuto molto. Per il resto bene anche i calciatori della scorsa stagione con Coda davanti a tutti, Paganini ritrovato e Majer bravissimo a calciare i tiri dalla bandierina. Adesso piedi per terra, da domenica si inizia a fare sul serio, con la prima gara di Campionato che vedrà i salentini impegnati domenica contro la Cremonese.