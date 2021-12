Il Lecce 2 domina lo Spezia e conquista gli ottavi di Coppa Italia. Ci pensano Litskowski e Calabresi

I Giallorossi sbancano lo stadio “Picco” e con i gol di Listkowski e Calabresi guadagnano l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia.

A pochi giorni dalla sconfitta in Campionato contro il Pisa, nel pomeriggio di oggi, i giallorossi sono scesi nuovamente in campo nella sfida, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, che li ha visti opposti allo Spezia.

Un Lecce molto differente rispetto a quello visto in Toscana, in quanto l’allenatore dei salentini ha svolto un ampio turnover e nel quale i soli Barreca, Dermaku e Olivieri, impiegati dal primo minuto allo Stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”, hanno giocato dall’inizio anche al “Picco”. Per il resto cambiano tutti gli interpreti, a cominciare dal portiere, Bleve, a cui è stata affidata la fascia di capitano.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con Bleve tra i pali; difesa composta da Calabresi, Meccariello, Dermaku e Barreca; Helgason, Blin e Bjorkengren in mediana; Listkowski, Rodriguez e Olivieri a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara arriva al 12mo con Bastoni, servito da Nzola, che termina a lato. Al 13mo Spezia vicino al gol con il colpo di testa di Strelec sul quale Bleve compie un miracolo respingendo con il ginocchio. Al 15 ci prova dalla distanza di Sher, sul quale l’estremo di San Cesario si distende. Al 18mo l’inzuccata di Dermaku va alta. Al 20mo il sinistro da fuori di Agudelo viene abbrancato in presa da Bleve. Al 25mo il tiro a giro di Rodríguez finisce molto largo. Al 27mo giallorossi a un passo dal vantaggio. Ripartenza dei salentini, cross di Barreca e perfetto inserimento di Listkowski che tira in scivolata, ma Zoet con un miracolo gli nega la marcatura. Al 31mo la punizione dal limite di Olivieri va alta. Al 33mo Agudelo prova la botta, ma finisce alle stelle. Al 38mo il tiro a giro di Agudelo non crea problemi al portiere salentino.

Giallorossi in vantaggio

Al 43mo arriva il vantaggio dei salentini. Olivieri ruba palla e la passa a Barreca, il 30 dei giallorossi, giunto al limite crossa per la testa di Listkowski che mette alle spalle di Zoet.

Al 44mo il tiro dall’interno dell’area di Strelec, rimpallato da un difensore del Lecce, va sopra il montante.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi entrano in campo con gli stessi undici della prima frazione.

Al 52mo il tiro di Sher viene rimpallato da Meccariello e termina in angolo.

Raddoppio salentino

Al 55mo i giallorossi raddoppiano. Rodríguez riceve palla, entra in area e dalla linea di fondo passa all’indirizzo di Calabresi, che con un piatto destro di contro balzo mette in rete.

Al 64mo Spezia sfortunato. Traversone dei liguri e perfetto inserimento di testa di Strelec, la palla supera Bleve, ma il palo negail gol. Sulla ripartenza Meccariello lancia Olivieri che da posizione defilata, ignorando Rodríguez libero, tira ma la sfera termina sull’esterno della rete. All’80mo la punizione dal limite di Dermaku si infrange sulla barriera e sulla ribattuta, Meccariello manda alle stelle. All’85mo Baroni, fedele a quanto detto in conferenza stampa ieri, fa entrare due giovani della Primavera: Felici al posto di Olivieri e Burnete di

All’89mo, il tiro di Felici viene rimpallato da Antiste e termina in corner

Dopo i primi dieci minuti di leggera sofferenza, il Lecce 2 domina i liguri e si qualifica per gli ottavi di finali dove incontrerà la Roma. Una gara nella quale la formazione salentina, dopo essere passata in vantaggio, palo a parte, non ha sofferto o rischiato di subire marcature. Mister Baroni, nonostante l’ampio turnover, ha azzeccato tutte le scelte e guadagnato meritatamente l’accesso al turno successivo.