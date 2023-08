Contro il Como al via la stagione ufficiale del Lecce, parla D’Aversa. I convocati

Mancano gli infortunati Venuti, Persson e Hjulmand a un passo dalla cessione allo Sporting Lisbona, per il resto ci sono tutti, anche i nuovi Primavera.

Poco più di 24 ore e i giallorossi saranno impegnati nel primo appuntamento ufficiale della stagione nella gara di Coppa Italia contro il Como.

Dopo le buone prestazioni viste nelle amichevoli del ritiro in Trentino e nel Trofeo “De Carranza” contro il Cadice, con i lariani arriva il momento di testare il vero grado di preparazione dei salentini, a una settimana esatta dall’inizio del Campionato.

“In ogni partita, anche se amichevole, la squadra deve scendere in capo per vincere e così deve essere anche domani per la prima gara ufficiale. Sia a livello fisico che mentale la compagine sta bene, anche se il calcio di agosto è un periodo di preparazione, ma ragiono sempre in virtù di ogni allenamento, i ragazzi lavorano molto e spero che domani possa vedere in campo ciò che vedo nel corso della preparazione”, ha affermato mister Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida.

“Sono abituato a scegliere la formazione poco prima dell’inizio, valuto i ragazzi dagli allenamenti e dai comportamenti. Oggi abbiamo lavorato sulle palle inattive e ho tratto le conclusioni, tutti meriterebbero di partire dall’inizio, ma tutti sono importanti anche chi entra a gara in corso. Domani potremmo vedere Ceesay prima punto o Strefezza falso nueve.

Rafia è un calciatore che rende meglio sulla trequarti e devo metterlo in condizioni di giocare nel migliore dei modi, sia difensivamente che offensivamente.

Con Hjulmand si perde un giocatore che può dare molto, ma in questo momento penso solo al Como.

Per la fascia di capitano faremo le valutazioni in base a chi giocherà, ma non è solo importante chi la indossa, perché ci sono altri calciatori leader che fanno sentire la propria voce.

Ho scelto di far giocare Gabriel in quel ruolo perché ritengo possa fare bene. Del resto, l’anno scorso è stato il calciatore del Lecce che ha segnato il maggior numero di gol e dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche”.

I convocati

Intanto il tecnico abruzzese ha convocato 26 calciatori per la partita di domani sera, questo l’elenco

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Smajilovic

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Helgason, Listkowski, Maleh, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Almqvist, Banda, Burnete, Ceesay, Corfitze, Di Francesco, Strefezza.