Lecce-Como 1-0, i giallorossi avanti in Coppa Italia con il gol di Almqvist

Lecce-Como finisce 1-0 per i giallorossi ai quali per superare il turno basta il gol di Almqvist (le pagelle). Se la vedranno con il Parma di Pecchia che ha battuto il Bari per 3 a 0.

A poco più di due mesi dalla gara casalinga contro il Bologna, dove, il Lecce già con la salvezza in tasca perse negli ultimi secondi la sfida di campionato contro la compagine felsinea, questa sera, sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, è andato in scena il primo appuntamento ufficiale della stagione 2023/2024, che ha visto i giallorossi opposti al Como, nella partita valida per i 32mi di finale della Coppa Italia.

Con una formazione molto diversa rispetto a quella dell’anno scorso, con Hjulmand ormai un calciatore dello Sporting Lisbona – l’ufficializzazione 50 minuti esatti prima del fischio d’inizio – e Ceesay, ceduto questa mattina Damak F.C. Saudi Club e all’ultima con la maglia giallorossa indosso, il nuovo tecnico dei salentini Roberto D’Aversa, si è affidato a una formazione simile a quella vista giocare in Spagna contro il Cadige.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi è sceso in campo con un 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Rafia, Ramadani e Gonzalez in mediana; Almqvist e Banda a supporto di Strefezza schierato falso nueve.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è a opera dei lariani al settimo con il colpo di testa di Cerri alto. Al 10mo, sempre il 27 dei lariani, al violo manda sopra la traversa. Al 15mo arriva il primo cambio per i salentini, fuori Gallo aut a causa di un pestone e dentro l’ex Primavera Dorgu. Al 17mo primo tiro per i giallorossi con Ramadani, deviato in corner. Al 20mo Banda spara alto. Al 24mo la punizione dal limite di Strefezza termina sopra la traversa. Al 26mo giallorossi vicini al vantaggio con il tiro a giro dal limite di Almqvist, sul quale Semper compie un miracolo e devia in angolo.

Giallorossi in vantaggio

L’appuntamento con il gol per il giovane svedese è rimandato solo di 60 secondi, però, perché al 27mo va in rete. Banda riceve palla, entra in area e scarica per il 7 giallorosso che prende la mira e di piatto trafigge l’estremo dei lariani.