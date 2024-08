Lecce-Mantova 2-1, vittoria sofferta per i salentini. In gol Gaspar e Krstovic

Finisce 2-1 per il Lecce la sfida di Coppa Italia con il Mantova, ad andare in gol il difensore centrale Gaspar e Nikola Krstovic, apparso sotto tono (leggi le pagelle del match).

Terminata la fase di preparazione per il Lecce di Luca Gotti. Dopo un intenso periodo di allenamenti e amichevoli, alcune di alto livello, i giallorossi si sono tuffati nella stagione ufficiale.

Il primo impegno stagionale è stato rappresentato dalla Coppa Italia. Stasera, allo stadio “Via del Mare”, i salentini hanno affrontato il Mantova, formazione neopromossa in Serie B. Una partita che è servita a testare il livello di preparazione della squadra e a mettere minuti nelle gambe.

L’obiettivo del Lecce è stato quello di vincere e passare il turno. Il torneo, infatti rappresenta un’opportunità importante per mettere in mostra le proprie qualità e per acquisire fiducia in vista del campionato.

Nonostante una rosa ancora incompleta, il tecnico Gotti ha schierato una formazione che non dovrebbe essere molto dissimile da quella che potrebbe scendere in campo tra una settimana esatta nell’esordio in Campionato con l’Atalanta.

Tra i pali, si è rivisto Falcone, mentre in difesa, al fianco di Baschirotto, ha agito Gaspar. in mediana, Marchwinski e Oudin si sono accomodati in panchina, a loro è stato preferito Rafia.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con una 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Ramadani e Pierret davanti al reparto arretrato; Morente, Rafia e Dorgu a sostegno dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il Lecce cerca inizia subito a fare la gara e dopo poco più di un minuto Krstovic, da buona posizione manda alto. Al 14mo il colpo di testa di Pierret sembra destinato in gol, ma sulla linea di porta Galuppini manda in corner

Giallorossi in gol

Al 14mo i salentini vanno in vantaggio, corner di Gallo e perfetto inserimento di Gaspar che di testa mette alle spalle di Festa.

Al 22mo salentini ancora a un passo dal gol. percussione di Gallo e cross per l’accorrente Dorgu, il suo tiro di piatto, però, viene deviato dall’estremo dei virgiliani. Al 23mo il colpo di testa di Pierret va fuori. Al 39mo il tiro di Mancuso viene deviato in corner da Falcone. Al 40mo lombardi sfortunati, batti e ribatti in area giallorossi, la sfera arriva a Maggioni che a due passi dal portiere spedisce clamorosamente fuori. Al 45mo Festa si oppone alla staffilata di Dorgu.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al sesto la botta da fuori di Baschirotto va alta. Al nono salentini vicinissima al raddoppio, cross di Morente e tiro di prima di Krstovic, ma l’estremo del Mantova riesce a opporsi. Al 10mo il tiro a giro da fuori della punta montenegrina va di poco sopra il montante. Al 17mo, Festa si distende sul tiro di Berisha.

Pareggio ospite

Al 28mo arriva il pari degli ospiti. Contropiede dei virgiliani e dormita colossale della difesa salentina, Wieser serve Brangantini che brucia tutti e solo davanti a Falcone lo trafigge con un rasoterra.

Al 37mo la botta da fuori di Ramadani viene respinta con i pugni dal portiere.

Giallorossi nuovamente avanti

Al 40mo arriva il gol del sorpasso salentino. Ripartenza giallorossa, la palla arriva a Banda che si invola, crossa per Krstovic e gol di testa del centravanti fino a quel momento peggiore in campo.

Vittoria sofferta e forse anche un po’ fortunosa, ma quanto basta per superare il turno. La risolve paradossalmente il peggiore in campo, quel Nikola Krstovic a cui fino a quel momento non era riuscita una, che fosse una giocata. Lunedì esordio in Campionato contro l’Atalanta

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 4 Gaspar, 6 Baschirotto ©, 7 Morente (13 st Banda), 8 Rafia (13 st marchwinski), 9 Krstović (43 st Oudin), 13 Dorgu (33 st Pierotti), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 25 Gallo, 75 Pierret (13 Berisha). A disposizione: 1 Früchtl, 30 Samooja, 98 Borbei, 5 Berisha, 10 Oudin, 19 Helgason, 22 Banda, 23 Burnete, 27 McJannet, 28 Esposito, 36 Marchwiński, 42 Addo, 50 Pierotti. Allenatore: Luca Gotti

Mantova 1911: 1 Festa, 4 Solini, 8 Burrai ©, 11 Fiori, 13 Brignani, 14 Galuppini (22 st Wiser), 19 Mancuso (23 st Mensah) 23 Panizzi, 27 Maggioni, 28 Muroni (28 st Trimboli), 70 Aramu (22 st Bragantini). A disposizione: 12 Sonzogni, 16 Botti, 5 Redolfi, 6 Bani, 7 Mensah, 9 Debenedetti, 10 Wieser, 17 Radaelli, 18 Ruocco, 20 Fedel, 21 Trimboli, 24 Artioli, 24 Cella, 30 Bragantini, 87 De Maio. Allenatore: Davide Possanzini

Arbitro: Mario Perri sez. di Roma 1 Assistenti: Alessio Tolfo sez. di Pordenone – Marco Belsanti sez. di Bari IV Ufficiale: Valerio Vogliacco sez. di Bari VAR: Antonio Di Martino sez. di Teramo AVAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco

Marcatori: 14 pt Gaspar (L) 28 st Bragantini (M) 40 st Krstovic (L)

Note: ammoniti 28 pt Solini (M) 5 st Fiori (M) spettatori 11.424 incasso 123.542,00 euro angoli 9-2 per il Lecce recupero 3 pt 6 st.