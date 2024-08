Lecce-Mantova, le pagelle. Gaspar – Krstovic, ai giallorossi funziona la testa

Con due colpi di testa il Lecce di Gotti supera il Mantova e va avanti in Coppa Italia. Di Gaspar e Krstovic (fin troppo ostinato nella ricerca del gol per tutta la partita) le marcature salentine, inframezzare dal pari di Bragantini. Vittoria più netta di quanto il punteggio non dica (leggi la cronaca del match).

Sarà che è calcio d’agosto, sarà che il Mantova non è sembrato particolarmente in palla, sarà che è pur sempre Coppa Italia…ma il Lecce che si è visto al Via del Mare contro il Mantova di Possanzini, fresca neopromossa di serie B, lascia davvero ben sperare per l’inizio del Campionato. I giallorossi superano i 32esimi di finale del torneo sponsorizzato da Frecciarossa e ai regalano i sedicesimi di finale contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

I giallorossi passano in vantaggio al 14′ con Kialonda Gaspar che trasforma in gol un calcio d’angolo perfetto di Gallo.



Il pareggio del Mantova al 73′ è figlio di una sbavatura della difesa che chiude male la diagonale su Bragantini (bravo Mensah a difendere il pallone su Gaspar) che si presenta davanti a Falcone e lo infila alla sua sinistra.

Il gol della vittoria definitiva arriva all’ 85′ con una testata di Krstovic su cross di Banda, non ancora esplosivi come ci si aspetta e subentrato a Tete Morente sulla destra prima di ritornare a sinistra con l’ingresso di Pierotti.

Funzionano bene le catene di destra (Gendrey-Morente) e soprattutto di sinistra (Gallo-Dorgu). A centrocampo Pierret e Ramadani giganteggiano. Rafia ancora in affanno.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6,5

Gaspar: 7

Baschirotto: 6,5

Gallo: 7

Pierret: 6,5

dal 59′ Berisha: 6

Ramadani: 7

Morente: 6,5

dal 59′ Banda: 6,5

Rafia: 6

dal 59′ Marchwinski: 6

Dorgu: 6,5

dal 78′ Pierotti: 6

Krstovic: 6,5

dal 90′ Oudin: s.v.