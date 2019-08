“Via del Mare pronto per il 18”. Lecce-Salernitana si gioca in casa: incredibile risultato

Il debutto sarà in casa! Per la prima ufficiale della stagione, in Lecce si presenterà davanti ai suoi tifosi, all’interno del nuovo “Via del Mare”. Un vero gioiellino rimesso a nuovo in tempi record nelle ultime settimane e ora già pronto a riaprire le sue porte ai tifosi salentini.

Domenica 18 agosto, per il Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia TIM, il Lecce potrà ricevere – come da calendario – la Salentina di mister Giampiero Venutura (che ieri ha battuto il Catanzaro allo stadio “Arechi”).

Lo sforzo della società è stato importante: la dirigenza si è accollata tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, bruciando le tappe e anticipando la riapertura dello stadio al 18 agosto (e non soltanto il 1 settembre per la seconda di campionato contro il Verona).

Il comunicato ufficiale

A dare la notizia è stata la stessa US Lecce che con un comunicato ha chiarito che in mattinata è stato effettuato un sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, per verificare gli interventi di adeguamento e le condizioni di agibilità della struttura (nella foto, su gentile concessione di LecceVideo, lo stato attuale dei lavori).

La CPVLPS ha rideterminato la capienza massima autorizzata in 31.533 spettatori, alla luce della sostituzione dei seggiolini nei Settori Tribuna Est, Curva Nord, Curva Sud e Settore Ospiti e della riapertura dei tre Settori Distinti. Tale capienza sarà riverificata prima dell’inizio del campionato.

Limitatamente alla gara Lecce – Salernitana, in programma domenica 18 agosto e valevole come Terzo Turno di Coppa Italia, la CPVLPS ha autorizzato una capienza di 27.914 spettatori, per effetto dell’interdizione della parte inferiore della Tribuna Est, ancora interessata da lavori.

Ottima notizia per i sostenitori giallorossi che sono già pronti per la corsa al biglietto.