Lecce, il primo impegno ufficiale è contro la Salernitana. Oggi si decide dove giocare

Sarà contro la Salernitana il debutto ufficiale nella nuova stagione per il Lecce. Ieri sera, nel secondo turno di Coppa Italia, i granata hanno battuto per 3-1 il Catanzaro allo stadio “Arechi”, approdando così al turno successivo.

Domenica prossima, 18 agosto, il terzo turno della Coppa nazionale vedrà l’ingresso anche delle squadre di Serie A e tra queste, naturalmente, anche i salentini di mister Fabio Liverani.

Si inizia ad entrare nel vivo, quindi, con il primo impegno ufficiale prima del debutto in campionato, lunedì 26 agosto, allo stadio “Meazza” di Milano contro l’Inter. Il Lecce riprenderà la preparazione nel pomeriggio di domani, ma l’attesa dei tifosi in queste ore è tutta rivolta alla questione-stadio.

Il “Via del Mare”, infatti, da settimane è oggetto un pesante restyling che terminerà a breve. Quando di preciso? La risposta la sapremo nelle prossime ore perché, da calendario, il Lecce debutterà in Coppa Italia in casa. Ma contro la Salernitana di Giampiero Ventura, in caso di necessità, la società del Presidente Sticchi Damiani potrebbe chiedere l’inversione di campo, ultimando così i lavori entro la data del 1 settembre, giorno in cui i giallorossi ospiteranno il Verona nella seconda giornata di campionato.

I lavori nell’impianto procedono a grandi ritmi: i nuovi seggiolini sono già tutti al loro posto, il nuovo settore dedicato ai disabili è pressoché pronto e in queste ore si sta ultimando la posa del manto erboso. Si accelera per tentare di bruciare incredibilmente le tappe, e permettere a Lapadula e soci di esordire davanti al pubblico amico.

Nuovi arrivi

Intanto, in giornata è atteso in Salento Andrea Rispoli: il terzino destro, svincolatosi dal Palermo, sosterrà le visite mediche, per poi firmare il suo secondo contratto in carriera con il Lecce. Tra domani e mercoledì, invece, in programma l’arrivo di Diego Farias. Dopodiché il Ds Meluso andrà a caccia dell’ultimo tassello: il bomber di peso e di esperienza richiesto da Liverani.