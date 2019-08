Calciomercato, Lecce scatenato: c’è anche ‘Don Diego’ Farias!

Torna a infiammarsi il mercato del Lecce! Dopo settimane di trattative più o meno sfumante, il DS Meluso ha rimesso il piede sull’acceleratore e, dopo aver annunciato l’ingaggio di Cristian Dell’Orco e aver messo sui binari giusti l’arrivo di Andrea Rispoli, ecco che arriva il vero colpo: Diego Farias.

Quello che era uno dei nomi venuti fuori fin dalle prime battute del calciomercato estivo, ora è realtà: l’attaccante brasiliano è al passo per vestire di giallorosso, dopo due mesi di corteggiamento mai cessato.

Farias, in uscita dal Cagliari dove è rientrato dopo il prestito nell’ultima stagione ad Empoli, era uno dei pezzi pregiato di questo mercato. L’iniziale pretesa dei sardi di 7,5 milioni è stata rivista nel corso di questi mesi.

Alla fine le due società hanno trovato l’intesa sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei giallorossi, fissato per la cifra di un milione e mezzo.

La carriera

Arrivato in Italia grazie al Verona, Farias “si è fatto le ossa” con le maglie di Foggia, Nocerina e Padova. Poi il grande salto in Serie A, nella stagione 2013/14, prima con il Sassuolo, poi la lunga militanza nel Cagliari e la parentesi dell’ultima stagione ad Empoli. In totale 118 presenze nel Massimo Campionato.

Ora manca davvero poco per completare la rosa a disposizione di Fabio Liverani: si attendono novità dal fronte Babacar (c’è l’accordo con il Sassuolo e la trattativa porterebbe in Salento anche il difensore Goldaniga), mentre per il centrocampo torna di moda il nome di Luca Valzania, mezzala di proprietà dell’Atalanta.