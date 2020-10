Mercoledì di Coppa, il Lecce a Torino: ottima vetrina per molti. Le probabili formazioni

Profumo di Serie A questo pomeriggio per il Lecce. I giallorossi, infatti, saranno impegnati nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia allo stadio “Olimpico” di Torino, contro i granata padroni di casa. Dopo il pareggio di Cosenza che ha lasciato tanto amaro in bocca, i salentini torneranno a calcare uno stadio della Massima Serie a pochi mesi di distanza dall’ultima volta.

Sarà, naturalmente, un Lecce ampiamente rimaneggiato quello che vedremo dalle ore 14 (diretta tv su RaiSport, canale 57), con mister Corini desideroso di preservare qualche “big” per il campionato (lunedì sera è in programma la delicata sfida contro il Pescara), ma anche di concedere spazio in una vetrina importante a qualche giovane che potrà tornare utile nel prosieguo della stagione.

E’ il caso di Sergio Maselli, classe 2001, che lo stesso Eugenio Corini ha lanciato alla vigilia: complici le mancate convocazioni di Majer e Tachtsidis, sarà lui uno dei perni della mediana giallorossa. Linea verde anche in altre zone del campo, con Bleve tra i pali, Gallo, Lucioni, Rossettini e Zuta in difesa, Henderson e Björkengren insieme a Maselli in mezzo, mentre in avanti potrebbero agire Lo Faso, Stępiński e Pettinari (quest’ultimo a caccia di minutaggio importante nelle gambe).

Anche in casa Torino spazio al turnover, ma il match di oggi rappresenta uno snodo importante per la squadra allenata da Marco Giampaolo, ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione, con un solo punto raccolto nelle prime quattro gare di campionato. Ecco perché il passaggio del turno potrebbe rappresentare per i granata una iniezione di fiducia per ritrovarsi e risollevarsi.

Per i padroni di casa sarà, quindi, 4-3-1-2 con Ujkani in porta, Singo, N’Koulou, Bremer e Ansaldi in difesa, Meité, Segre e Linetty tris di centrocampo e con Gojak alle spalle di Verdi e Bonazzoli.

Allo Stadio “Olimpico Grande Torino” arbitrerà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì: calcio d’inizio alle ore 14.