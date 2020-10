Torino-Lecce 3-1 dts, i giallorossi dominano ma sono i granata a superare il turno

Messo alle spalle e si spera metabolizzato il brutto pareggio, frutto esclusivamente di errori propri, tempo di rifiatare qualche giorno che i giallorossi sono scesi nuovamente in campo nell’impegno di Coppa Italia che li ha visti opposti al Torino di Marco Gianpaolo.

Il Lecce arriva alla sfida in terra sabauda con alcune pedine ai box, come Listkowski e Dermaku a cui si aggiungono Falco, Tachtsidis e Majer rimasti nel Salento perché affaticati.

Ovvio, quindi, che mister Corini, nonostante la volontà di superare il turno, abbia deciso di dare spazio a chi, in questo inizio di stagione abbia giocato un po’ meno, allo scopo di far rifiatare qualche calciatore e dare minutaggio ad altri un po’ indietro con la preparazione.

La formazione inziale

Nella partita dello Stadio “Olimpico”, quindi, i salentini si sono schierati con un 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Adjapong, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Henderson, Maselli e Bjorkengren in mediana; Mancosu a sostegno delle punte Stepinski e Pettinari.

Il primo tempo

Il primo affondo della gara è dei giallorossi. Cross di Henderson e colpo di testa di Pettinari che termine fuori. All’11mo segre recupera un pallone sulla trequarti, e passa a Verdi che tira da buona posizione, ma Vigorito para.

Salentini in vantaggio

Al 22mo i giallorossi raccolgono i frutti di una prima parte di gara all’attacco. Maselli prende palla e passa all’interno dell’area per il capitano che crossa con il contagiri per l’inserimento di Stepinski che di testa trafigge Milinkovic Savic.

Al 23mo il tiro di Verdi finisce sull’esterno della rete dopo la deviazione di un difensore. Al 32mo Toro vicino al pareggio. Batti e ribatti in area, la palla arriva a Bonazzoli che si gira, ma Vigorito si oppone di poco all’attaccante ex Samp. Al 35mo giallorossi vicini al gol, Pettinari prende palla in area e da posizione defilata tira, l’estremo difensore granata, però, riesce a respingere con i piedi. Al 38mo nuova occasione per i granata. Cross di verdi e incornata di Bonazzoli sulla quale il portiere ex Frosinone si fa trovare pronto deviando in angolo.

Pareggio granata

Al 39mo il Toro raggiunge il pareggio. Corner di Verdi e perfetto inserimento di testa di Lyanco che trafigge Vigorito.

Al 41mo il rasoterra da fuori di Verdi viene deviato in angolo da Vigorito. Il primo tempo si conclude con il colpo di testa di Lucioni abbrancato in presa da Milinkovic.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con un cambio tra i giallorossi, fuori l’autore del gol Stepinski e dentro un’altra punta, Coda.

La prima conclusione in porta della ripresa è di Coda, con il pallone che termina fuori. Al 52mo giallorossi vicini al nuovo vantaggio. Cross di Coda in Area, sulla palla si avventa Pettinari, ma il tiro termina di pochissimo fuori. Al 53mo la “forbice” di Bonazzoli termina sopra il montante. Al 57mo ci prova Murru dalla distanza, ma la sfera finisce alle stelle. Al 61mo il tiro a giro di Coda in corsa finisce tra le braccia di Milinkovic. Al 65mo la punizione dal limite di Verdi va sopra la traversa. Al 78mo il tiro di Pettinari viene respinto da un difensore avversario. All’80mo Vigorito abbranca senza problemi il colpo di testa di Singo. Nonostante la buonissima prestazione, però, i giallorossi non riescono a segnare e si va, quindi, ai tempi supplementari.

Il primo supplementare

Al 94mo ci prova Singo, ma la sfera termina fuori. Al 98mo il rasoterra da fuori di Lukic va a lato. Al 101mo Henderson spara alto con il sinistro. Al 105mo Bonazzoli gira alto.

Il secondo supplementare e il gol del Toro

Al 109mo arriva la tegola in casa Lecce, Lucioni perde palla, sul pallone si avventa Bonazzoli, il tiro dell’attaccante ex Sampdoria viene respinto con il braccio dallo stesso numero 5 dei salentini. Per il direttore di gara è calcio di rigore sul dischetto si presenta Verdi che spiazza Vigorito e mette in gol.

Terzo gol granata

Al 113 Verdi mette in ghiaccio la qualificazione del Toro. Su una punizione per i giallorossi i granata recuperano palla, Bonazzoli arriva davanti a Vigorito che compie il miracolo e respinge, la sfera giunge, però, a Verdi che dopo il controllo, segna a porta vuota.

Dopo aver dominato la gara i giallorossi escono sconfitti dallo stadio Olimpico con i granata che superano il turno. Grandissima prestazione degli uomini di Corini (leggi QUI le pagelle) che, come accade da un po’ di tempo, non riescono a finalizzare. Il gioco si è visto, ma ancora una volta i giallorossi tornano a casa con un pugno di mosche in mano. Lunedì si torna a giocare il campionato con la sfida interna contro il Pescara.