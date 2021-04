La Serie B torna all’antico, acquisiti da Sky i diritti Tv per i prossimi tre anni

Dal prossimo anno la Serie B torna all’antico per quel che riguarda la trasmissione delle partite del torneo. Dopo aver perso l’esclusiva per il Massimo Torneo, andata a Dazn, l’emittente di Rupert Murdoch si è aggiudicata quella per il Torneo Cadetto, per i prossimi tre anni.

Attraverso una nota diramata martedì, l’emittente di Comcast ha annunciato di avere acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritti di trasmissione di tutte le partite del torneo cadetto per le stagioni dal 2021/2022 al 2024/2025. Si tratta di 380 match stagionali, oltre a play off e play out.

“L’adesione è arrivata sia per il pacchetto del digitale satellitare e digitale terrestre che per internetmobile”, ha aggiunto la stessa Lega B, precisando inoltre che “all’adesione all’offerta di Sky possono ora aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori consentendo una maggiore divulgazione del prodotto serie B e ai tifosi e ai consumatori una più ampia facoltà di scelta” .

Fino al 2024, Sky offrirà quindi al torneo cadetto il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.