Caos in casa Lecce, esonerato il tecnico Fabio Liverani

Cosa sia accaduto realmente, lo si verrà a conoscere con chiarezza nelle prossime ore. Di certo la notizia giunge come un fulmine a ciel sereno: Fabio Liverani non è più l’allenatore del Lecce. La società non solo l’ha sollevato dal suo incarico ma si riserva anche di valutare profili di eventuale responsabilità per l’accaduto nei confronti del tecnico romano.

La nota dell’Us Lecce: Liverani sollevato dall’incarico

L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità.

Già in mattinata si era compreso che in casa Lecce i rapporti non fossero proprio distesi. Il responsabile dello staff medico del Lecce, Peppino Palaia, aveva sbattuto la porta e si era dimesso per incomprensioni con il tecnico Liverani. In maniera schietta il medico salentino aveva fatto riferimento alla gestione degli infortunati, non senza di aver detto in maniera per nulla sibillina che in 40 anni di carriera non aveva mai visto tanti infortuni in una squadra di calcio.

Il Lecce saluta Peppino Palaia

L’U.S. Lecce prende atto delle dichiarazioni odierne del Dott. Palaia e, pur non condividendone la forma, il tono e le valutazioni riferite alle condotte di altri tesserati, lo ringrazia per la preziosa attività svolta e gli augura le migliori fortune professionali.

Non è dato sapere se l’addio di Palaia e l’addio a Liverani siano l’un l’altro collegati oppure se non abbiano attinenza. Di certo Pantaleo Corvino si troverà a ripartire da zero, senza allenatore e senza un uomo di esperienza come Palaia. Il futuro giallorosso parte con molte incognite e poche certezze. Il tempo per ricostruire cosa sia accaduto in queste ultime ore c’è tutto. E magari si comprenderà anche come si è conclusa la stagione scorsa e se i rapporti tesi abbiano avuto qualche influenza sul triste epilogo.