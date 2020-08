Lecce, Palaia rompe con Liverani e se ne va: ‘Mai visti tanti infortuni in 40 anni di carriera’

Saluta e se ne va. Cioè sbatte la porta, saluta e se ne va, Peppino Palaia, responsabile dello staff medico del Lecce. Un fulmine a ciel sereno all’inizio di una stagione in cui i giallorossi sono chiamati a leccarsi le ferite per un’amara retrocessione e a riprogrammare il nuovo anno con un nuovo direttore sportivo che ha voglia di far tornare il Lecce nel calcio che conta. La rottura insanabile con Mister Fabio Liverani la causa dell’addio ai colori giallorossi.

«In data 18-08-2020 si è concluso il mio rapporto di collaborazione, in qualità di responsabile sanitario, con l’ U.S. Lecce per espressa volontà del sig. Fabio Liverani, responsabile tecnico, che ha addotto presunti contrasti tra di noi, se contrasti possono

chiamarsi le dispute per la gestione degli atleti infortunati così numerosi come mai nella mia quarantennale carriera di medico da campo. Ringrazio la società, che mi ha proposto ruoli alternativi, che non si confanno col mio modus operandi, ringrazio il presidente, i vicepresidenti e tutto il consiglio di amministrazione per l’affetto e stima dimostratami. Un ringraziamento particolare va ai tifosi, soprattutto ai ragazzi della Nord, che in quasi quarant’anni mi hanno supportato come professionista e come uomo in particolari momenti della mia vita. Grazie a tutti e forza Lecce».

Poche righe quelle di un uomo di poche parole come Peppino Palaia. Ma ogni parola ha il peso di un macigno. Il rapporto con l’allenatore Fabio Liverani sembra essersi ormai irrimediabilmente incrinato. Al Mister non è piaciuta la gestione degli infortunati, al medico non è andata bene la gestione atletica dei giocatori al punto che la frase ‘mai mi era capitato di vedere tanti infortunati in 40 anni di carriera’ sembra essere la pietra tombale al rapporto fiduciario tra le due figure chiave dello staff giallorosso.

Pur di non perdere Palaia la società ha provato a riconoscergli un altro ruolo, ma una persona dello spessore del medico salentino proprio non poteva accettare.

Palaia saluta e se ne va e a Pantaleo Corvino iniziano a presentarsi i rapporti di tenuta e gestione dello staff.