Il Lecce ritrova Saponara: contro l’Atalanta con tanti muscoli in mezzo. Le probabili formazioni

(grafica by Stefano Monteduro) Non è certamente il calcio il tema al centro del dibattito nelle ultime settimane, ma per il Lecce l’appuntamento di questo pomeriggio è un vero snodo cruciale per il prosieguo della stagione.

Dopo la pesante sconfitta contro la Roma di una settimana fa (e che ha interrotto la striscia di tre vittorie di fila), per i salentini c’è un altra vetta da scalare, che porta il nome dell’Atalanta. Quarti in classifica, con un piede ai quarti di finale di Champion’s League, gli orobici sono ormai una grande realtà del calcio italiano, forti anche del miglior attacco del torneo (63 gol realizzati).

Una sfida impari sulla carta, che però il Lecce ha l’obbligo di affrontare con la consapevolezza di poter riuscire a strappare punti a chiunque, come ha già dimostrato di saper fare nel corso di questo campionato. Di certo c’è da rivedere l’assetto – soprattutto mentale – rispetto a quanto visto all’Olimpico di Roma sette giorni fa.

Per Fabio Liverani è ancora emergenza in attacco, con il solo Lapadula a disposizione (ancora out Falco, Farias e Babacar). Tuttavia, c’è il ritorno di Riccardo Saponara, assente dalla trasferta di Napoli, e pronto a riprendersi il suo posto tra i titolari. Sarà lui la principale novità in campo questo pomeriggio, oltre a quella di Gabriel che tornerà a difendere la porta salentina.

Per il resto poche sorprese: in difesa ancora spazio a Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni, in mezzo le chiavi della manovra tornano a Deiola (Petriccione parte dalla panchina), affiancato da Majer e Barak, mentre sulla trequarti agirà il duo Mancosu-Saponara, alle spalle dell’unica punta Lapadula.

Per l’Atalanta, invece, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro apparizioni, imbattuta fuori casa da due mesi e mezzo. Nell’ultimo turno, però, non è scesa in campo a causa del rinvio del match contro il Sassuolo, interrompendo quindi un ritmo forsennato a cui va aggiunto il 4-1 rifilato in Champion’s al Valencia.

Per Giampiero Gasperini due assenze pesanti in difesa (indisponibili Toloi e Djimsiti), me per il resto solo imbarazzo della scelta. Sarà ancora 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, De Roon, Caldara e Palomino tris difensivo, Hateboer, Pasalic, Freuler e Gosens in mezzo, “El Papu” Gomez dietro a Zapata e Ilicic.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà il signor Davide Massa della Sezione di Imperia: calcio d’inizio alle ore 15.