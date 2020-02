Lecce-Atalanta, Liverani: “Superata la botta di Roma. Con la Dea cambiare atteggiamento”. I convocati

E’ ancora un Lecce maledettamente corto in avanti quello che domani pomeriggio riceverà al “Via del Mare” l’Atalanta delle meraviglie. La settimana di lavoro post-poker subito allo stadio Olimpico di Roma non ha riconsegnato a Fabio Liverani molte alternative in attacco, ancora orfano di Babacar, Falco e Farias.

La nota positiva, però, giunge da Riccardo Saponara. Il trequartista ex Genoa ha smaltito del tutto il problema alla coscia destra ed ora è pronto a riprendersi il suo posto in campo. Un rientro di certo importante per il giallorossi che se nelle tre vittorie di fila sono comunque riusciti a fare di necessità virtù, la settimana scorsa contro la Roma hanno fatto una fatica tremenda nel ripartire ed nell’essere imprevedibili.

Capitolo avversari. La Dea di Bergamo è diventata negli ultimi anni una big della Serie A: quarto posto in classifica, mister Gasperini si gode anche il sogno Champion’s, a un passo dai quarti di finale. I nerazzurri vengono da quattro risultati utili di fila (3 vittorie e un pareggio) e in trasferta non perdono addirittura dal 15 dicembre (2-1 a Bologna).

Ma non mancano i problemi anche in casa orobica con una difesa decimata. Rafal Toloi, infatti, è fuori per una lesione al flessore destro e anche Djimsiti non è al top della condizione.

“La squadra sta bene, è normale che c’è stato bisogno di qualche giorno di tempo per superare la botta di Roma, che è stata brutta. I ragazzi hanno nel loro DNA la voglia di mantenere questa categoria”, ha affermato Liverani nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita.

“Ho due/tre dubbi sula formazione di domani, compreso la scelta del portiere. A prescindere dal modulo e dai numeri con l’Atalanta quello che dovremo cambiare è l’atteggiamento rispetto a Roma

Quella di domani sarà una gara fatta di duelli individuali e se riusciremo a mettere in campo la stessa corsa e fisicità dei nostri avversari potremo gare una gara attenta”.

I convocati

intanto sono 23 i giocatori convocati per il match di domani pomeriggio dal tecnico romano, questo l’elenco con i numeri di maglia: 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Paz 7 Donati 8 Mancosu 9 Lapadula 11 Shakhov 13 Rossettini 14 Deiola 16 Meccariello 18 Saponara 21 Gabriel 22 Vigorito 27 Calderoni 28 Oltremarini 29 Rispoli 35 Rimoli 37 Majer 39 Dell’Orco 72 Barak 77 Tachtsidis 97 Chironi.

Rimandate cinque partite

La Lega Calcio, notizia di poco fa ha deciso di rimandare il “Derby d’Italia” e altro quattro partite. Si tratta, oltre che di Juventus-Inter, di Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina, che si dovrebbero disputare il prossimo 13 maggio. Per quel che riguarda il divieto di trasferta per i tifosi orobici, poi, c’è stato un nuovo ripensamento. I supporter nerazzurri potranno assistere alla sfida del “Via del Mare” e molti di loro sono già giunti a Lecce.