E alla fine il Governo vietò la trasferta: Lecce-Atalanta senza tifosi lombardi

Ci è voluta una settimana, ma alla fine la soluzione più prudente è stata partorita: Lecce-Atalanta sarà interdetta ai tifosi ospiti provenienti da Bergamo. La decisione è stata presa questa sera a margine del Consiglio dei Ministri tenutosi a Palazzo Chigi sul tema Coronavirus.

Ed è proprio per far fronte alla diffusione del virus che, su proposta del Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, è stato deciso dal Premier Conte di chiudere la trasferta in Salento ai tifosi della Dea.

La decisione, che lunedì scorso sembrava scontata dopo il decreto che ha chiuso le porte degli stadi del Nord, in realtà è divenuta un vero e proprio thriller istituzionale perché mentre il tempo passava – e in casi di contagio anche in provincia di Bergamo aumentavano, nessuno ha disposto il veto ai sostenitori nerazzurri.

E dire che il sentimento comune, esternato da più parti, era chiaro: permettere all’approdo dei bergamaschi allo stadio di Lecce, mentre tutti gli stadi di Lombardi e non solo saranno chiusi a chiave, sembrava un controsenso in termini.

Anche il Sindaco Carlo Salvemini ha deciso di rimandare la mezza maratona “Corri a Lecce” per motivi di buonsenso e precauzione, ma senza portare la questione-stadio all’attenzione di Regione e Governo. A rimanere sorde sono state anche le istituzioni federali del mondo del calcio che non hanno inteso rispondere, in un senso o nell’altro, alla chiara richiesta rivolta via PEC dall’US Lecce sul da farsi. Per la società giallorossa, quindi, inevitabile dare il via libera a tutti.

Solo oggi il parlamentare salentino Leonardo Donno (M5S) ha portato il caso specifico all’attenzione del Ministro Spadafora, il quale prima di entrare in CdM aveva spiegato di avere in mente “misure specifiche”. Misure che ora si sono tradotte in divieto di trasferta.

Dispiace sinceramente per i tifosi dell’Atalanta che non potranno seguire da vicino la loro spumeggiante squadra, soprattutto per quelli che avevano già acquistato il biglietto e che hanno dovuto prendere atto del dietrofront solo 24 ore prima della partenza. Se la prendessero con chi in questi giorni sta navigando a vista in preda al caos. L’US Lecce, comunque, ha già fatto sapere che procederà al loro rimborso.