Gallo ai box, lesione al bicipite femorale per l’esterno dei giallorossi

Brutte notizie per i tifosi del Lecce. Antonino Gallo, esterno sinistro giallorosso, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

L’infortunio, rimediato durante la partita contro la Juventus, costringerà il calciatore a un periodo di stop che, secondo le prime stime, lo terrà fuori dai campi certamente per le gare contro Roma e Monza, mentre, sarebbe ipotizzabile un ritorno, per lo meno in panchina, contro la Lazio.

L’assenza di Gallo rappresenta un duro colpo per il tecnico giallorosso, che dovrà ora valutare le possibili alternative per sostituire il terzino sinistro titolare. Il calciatore siciliano, potrebbe essere rimpiazzato da Patrick Dorgu, che tornerebbe a giocare nel ruolo in cui ha iniziato la carriera