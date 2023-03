Inter-Lecce, trasferta ancora in bilico, Prefetto di Milano chiede al Tar la revoca del provvedimento

Solo qualche ora per gioire ed è immediatamente calato il buio tra i tifosi giallorossi.

Sembrava essersi tutto risolto con il ricorso del club di “Via Costadura” accolto dal Tar Lombardia che aveva sospeso il provvedimento del divieto di trasferta per i supporter salentini ma, tempo qualche ora, ripetiamo, che tutto è tornato in gioco.

Il Prefetto del capoluogo meneghino, infatti, ha chiesto la revoca del decreto con il quale il giudice amministrativo ha riaperto la trasferta, il tutto sulla base di un nuovo documento da parte della Digos di Bergamo, che porta la data di oggi, venerdì 3 marzo.

La questione, quindi, non sembra essersi risolta e adesso bisognerà attendere una nuova decisione da parte del Tar per vedere, questa volta si spera in maniera definitiva, se capitan Hjulmand e compagni, domenica sera, potranno contare sul calore dei loro supporter nella difficile sfida contro la compagine di Simone Inzaghi.