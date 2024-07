Lecce, parla Gallo: “Sensazioni positive e un obiettivo chiaro: la salvezza”

Dopo Wladimiro Falcone, dal ritiro dei giallorossi in Austria, è toccato ad Antonino Gallo, rilasciare alcune dichiarazioni, nel corso delle quali ha espresso le sue sensazioni, impressioni, speranze e obiettivi per la stagione imminente.

“Le sensazioni sono positive,” ha affermato Gallo. “È già passata una settimana e anche i giovani si stanno allenando bene, acquisendo esperienza e dimostrando il loro valore. Le impressioni sono altrettanto positive: si vede subito quando un giocatore ha talento. Anche Gaspar è un ottimo acquisto, ha disputato una grande partita contro il Werder Brema e mi ha davvero impressionato.”

Prestazione convincente contro il Werder Brema e attesa per il Galatasaray

“Abbiamo offerto una prestazione di alto livello contro una squadra di valore come il Werder Brema,” ha continuato Gallo. “Abbiamo iniziato bene, considerando che si trattava delle prime amichevoli, e adesso stiamo crescendo. Mercoledì ci attende un’altra sfida importante contro il Galatasaray e speriamo di disputare un’altra ottima partita.”

L’orgoglio di indossare la fascia da capitano

“È stata una grande emozione ricevere la fascia di capitano dal mister,” ha confessato. “Essendo il più anziano del gruppo, per me assume un significato ancora più importante. Spero di poterla indossare con sempre maggiore frequenza.”

Salvezza come obiettivo primario

“Dobbiamo mantenere i piedi per terra,” ha sottolineato Gallo. “L’obiettivo primario rimane la salvezza. Il Lecce non ha mai ottenuto tre salvezze consecutive, quindi puntiamo a questo traguardo per rendere felici i nostri tifosi, come meritano.”