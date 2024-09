Gaspar, “Niente obiettivi personali. Penso solo alla salvezza del Lecce

“Le ultime due prestazioni sono state importanti, ma bisogna continuare a dare tanto. Contro il Torino il risultato non è stato buono, avremmo potuto portare a casa più punti”, con queste parole Kialonda Gaspar, difensore centrale in forza ai giallorossi, commenta la gara di domenica contro la compagine granata, nella quale il Lecce ha ottenuto un buon pareggio, anche se, viste le occasiono create, avrebbe potuto portare a casa l’intera posta in palio.

Differenza tra le gare giocate

“Penso che la differenza tra le prime due partite e le ultime, sia stato nel fatto che bisognava ancora inquadrarsi bene, perché ci sono molti calciatori nuovi, poi, ci sono state alcune correzioni e penso che se si continua così potrà andare bene”.

Differenza tra allenatori

“Ogni persona ha il suo carattere e ogni allenatore lavora a modo suo, ognuno con la propria tecnica, è questa la differenza”.

Campionato italiano

“Ci sono molte differenze tra il Campionato italiano e quello portoghese, in Italia c’è molta più forza fisica e maggiore grinta”.

Obiettivo personale

“L’obiettivo è quello di rimanere in Serie A con il Lecce e raggiungere la salvezza il prima possibile. Per me è importante il risultato del club, fare bene con i colleghi e non quello personale”.

Miglioramenti

“Penso che individualmente, come calciatori tutti dobbiamo migliorare, sia come professionista che come persona. C’è sempre qualcosa da fare in più”.