Colibaly, “In Serie A tutte partite difficili. Bisogna sempre mantenere alta la concentrazione”

“In queste partite difficili e complicate anche se abbiamo fatto buone prestazioni ci è mancata la concentrazione, bisogna correggere questi errori perché in Serie A le squadre non perdonano”, con queste parole il centrocampista Lassana Coulibaly, giunto in estate alla corte di mister Luca Gotti, commenta il pareggio interno con il Parma e la sconfitta di venerdì sera contro il Milan, dovuti, in entrambe le occasioni a pochissimi minuti di distrazione.

Concentrazione

“Sappiamo che tutte le partite saranno difficili, ciò che non può non esserci è la mancanza di concentrazione e non bisogna ripetere quello che è accaduto con Milan e Parma”

Ramadani

“Con Ramadani c’è un buon rapporto sappiamo quanto sia importante come calciatore, non molla mai e non lascia niente ed è un piacere giocare con lui”

Centrocampo

“Sono abituato a giocare sia nel centrocampo a due che a tre, ma importa solo ciò che chiede il mister, dipende dalle squadre che affrontiamo, decide sempre l’allenatore dove posizionarci, ma conta sempre il collettivo”

Gol presi in pochi minuti

“Ho parlato di concentrazione perché non è possibile prendere due o tre gol in pochi minuti, con il Milan prima di subire c’era un fallo per noi, ma ripeto è necessario sempre essere molto attenti”

Leadership

“Per me non bisogna parlare di calciatori più giovani o vecchi, ma personalmente è sempre un piacere fare da esempio a chi è più piccolo di me”

Bilancio

“Per il momento posso dire che ci sono ancora tante partite da giocare, è necessario fare più punti possibili per la salvezza, fino a ora, però, abbiamo anche incontrato squadre forti come Atalanta, Milan e Inter