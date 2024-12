Si avvicina la gara con il Monza, Sticchi Damiani: “Chiedo alla squadra di immedesimarsi negli sforzi dei tifosi”

Un Saverio Sticchi Damiani a tutto campo quello che ha risposto alle domande di Lino De Lorenzis, nell’intervista pubblicata in data odierna sul “Nuovo Quotidiano di Puglia”.

Il numero uno di “Via Colonnello Costadura”, ha tracciato una sorta di bilancio riguardo questa prima parte della stagione, soffermandosi su una serie di punti molto importanti.

Infortuni

“E’ una stagione nera dal punto di vista degli infortuni – ha affermato. Ma penso che se non avessimo avuto un organico così profondo, come invece non poteva esserlo nelle prime due stagioni, ora saremmo già retrocessi. Siamo riusciti a galleggiare tra enormi difficoltà in queste prime 15 giornate e siamo in piena corsa con altre compagini che non hanno dovuto affrontare uguali emergenza. Provate a togliere alle altre squadre che lottano per salvarsi lo stesso numero di calciatori infortunati, molti dei quali titolari e credo che in poche sarebbero rimaste in corsa a questo punto del Campionato

Nessuno fa menzione dei nostri infortuni, invece è un tema su cui riflettere, non certamente perché debba rappresentare un alibi, anzi, è uno stimolo a fare di più per tutti noi, ma per far comprendere le reali difficoltà del momento”.

Lo scontro salvezza con il Monza

“Alla squadra prima della partita contro il Monza, chiederò di immedesimarsi negli sforzi dei nostri tifosi, in particolare di quei 4.000 che sono andati a Roma con sacrificio e amore infinito e che ci risulta non siano stati trattati bene nelle fasi di accesso allo stadio. Vorrei che i calciatori dessero tutto quello che hanno per loro e per tutti qui tifosi che non si abbonano mai”.

Tifosi

“Ai tifosi, invece, chiedo sostegno incondizionato per qui 90 minuti che solo loro sanno trasmettere. Quando il ‘Via del Mare’ dà il meglio di sé i calciatori riescono a trovare energie che loro stessi non sanno di avere”.

Errori da evitare

“In questo momento non bisogna commettere l’errore di non comprendere che in questo campionato faranno la differenza i dettagli, pensare che tutto sia scontato perché siamo al terzo anno. L’ho detto a inizio campionato, il terzo anno è il peggiore perché si può perdere di vista l’eccezionalità del percorso con una conseguente minore disponibilità a comprendere le difficoltà e talvolta le sconfitte”

Mercato di gennaio

“Per il mercato di gennaio il nostro obiettivo primario è di far riprendere i calciatori infortunati il prima possibile. Per me in questo momento di scontri diretti è assolutamente prematuro oltre che controproducente parlare di mercato perché è giusto che tutti i calciatori in organico siano coinvolti.

L’obiettivo più importante è quello di conservare la Serie A. Di conseguenza, a gennaio non c’è nessuna intenzione di cedere i calciatori che si stanno ben comportando”.