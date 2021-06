Lecce, terzo colpo in entrata. Dall’Amiens arriva Alexis Blin

Dopo gli ingaggi del difensore Alessandro Tuia e dell’attaccante Marco Olivieri, terzo colpo in entrata da parte del Direttore dell’Area Tecnica Giallorossa Pantaleo Corvino.

Come accennato nella giornata di ieri, si è chiusa la trattativa per il centrocampista francese, classe ’96, Alexis Blin.

Proveniente dall’Amiens S.C., il calciatore transalpino la scorsa stagione ha collezionato 38 presente tra Ligue2 e Coupe de France mettendo a segno 3 gol. Ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per il quarto anno.

Il suo arrivo a Lecce è previsto nel primo pomeriggio di domani e sempre nella stessa giornata si sottoporrà alle visite mediche.

Ma Non finisce qui. Forte è l’interesse, infatti sul difensore Brynjar Ingi Bjarnason, di proprietà del KA Akureyri.

Infine, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i salentini starebbero concentrando i propri sforzi in particolar modo sull’attacco ed avrebbero in mente un doppio colpo in entrata dalla Danimarca: Wahid Faghir e Tobias Bech.