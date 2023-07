Smajlović si presenta, “Lecce squadra competitiva con calciatori validi”

“Abbiamo il piacere di presentare oggi Zinedine, un ragazzo del 2003, che proviene dalla terza serie del campionato svedese e si è messo in mostra in questo primo scorcio di torneo. È stato visionato attentamente e abbiamo visto in lui del potenziale e per noi è l’ennesima sfida”, con queste parole il Direttore Sportivo del Lecce Stefano Trincherà, presenta uno degli ultimi nuovi acquisti del sodalizio di “Via Costadura”, Zinedin Smajlović, centrale svedese di 20 anni che, oltre che per i baby di Coppitelli, potrebbe essere utile in prima squadra, vista la partenza giorni fa di Romagnoli direzione Frosinone.

“Quello di giocare in Italia è un sogno, ho sempre seguito la Serie A e ho trovato una squadra che mi sembra competitiva e con compagni validi”, sono state le sue prime parole da giallorosso.

Il difensore, arriva nel Salento, a titolo definitivo, dal Täby FK di Stoccolma, squadra, ripetiamo, di Terza Divisione svedese. Nell’ultima stagione vanta 13 presenze e ben 5 gol. Ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per i successivi due.

I compagni

“Prima di arrivare conoscevo Baschirotto e Pongracic, entrambi per fama. Il primo per il fisico e per ciò che si dice di lui in Italia, il secondo in quanto giocatore della Nazionale croata ed essendo io di origine bosniaca la seguo”.

Mister D’Aversa

“Mi piace molto il modo di porsi di mister D’Aversa, è molto diretto e io sono qui per ascoltare e imparare ciò che mi viene detto”.

Falcone a Folgaria

Intanto nella mattinata di oggi è giunto a Folgaria l’ultimo acquisto della compagine salentina, il portiere Wladimiro Falcone. Un attesissimo e sperato ritorno il suo, un vero e proprio colpo di mercato, dopo le eccellenti prestazioni tra i pali dei salentini, nel corso dello scorso campionato. L’estremo difensore capitolino rientra a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto di cinque anni.

Amichevole internazionale con il Cádiz Club de Fútbol

Infine, domenica 6 agosto alle ore 21:00 presso lo “Estadio Nuevo Mirandilla” di Cadice, il Lecce sarà impegnato in una gara amichevole internazionale con il Cádiz Club de Fútbol (squadra spagnola che milita ne La Liga) valida per il Trofeo “Ramón de Carranza”.

La squadra partirà alla volta di Cadice la mattina di domenica 6 agosto con un volo charter e farà ritorno in sede la mattina di lunedì 7.