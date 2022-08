Lecce-Cittadella 2-3, giallorossi da rivedere dicono addio alla Coppa Italia nei supplementari

Il Lecce esce dalla Coppa Italia con una brutta e meritata sconfitta interna. Il Cittadella passa al Via del Mare e prosegue il cammino nella coppa nazionale.

A tre mesi esatti dal triplice fischio finale del sig. Piccinini di Forlì nella partita vinta contro il Pordenone, che ha sancito il ritorno dei giallorossi nel massimo torneo, il Lecce di mister Marco Baroni è stato impegnato nella gara con il Cittadella, primo impegno ufficiale della stagione, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Dopo la preparazione estiva, una squadra abbastanza rivoluzionata (sono stati ceduti diversi senatori, tra cui Lucioni, Coda e Majer) e amichevoli in chiaroscuro (due sconfitte e una vittoria di misura), la compagine salentina ha testato il grado di preparazione per il campionato che la vedrà esordire tra una settimana esatta al “Via del Mare” contro l’Inter.

In occasione della sfida contro i padovani, il tecnico toscano, come anticipato in conferenza stampa, opta per l’utilizzo di Blin da centrale di difesa; a Ceesay il compito di prima punta e sull’esterno sinistro di attacco di affida a Di Francesco (leggi le pagelle di Lecce – Cittadella).

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con Falcone tra i pali; linea mediana con Gendrey; Dermaku, Blin e Gallo; linea mediana con Bistrovic, Hjulmand e Helgason; Strefezza, Ceesay e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono solo 42 secondi e il Cittadella si rende pericoloso, batti e ribatti in area giallorossa, la palla arriva ad Antonucci che tira a botta sicura, ma Falcone devia in corner. Al terzo è la volta del Lecce con la botta dal limite di Strefezza che va alta di poco. Al quarto il ‘collo’ al volo di Vita da fuori va a lato. All’ottavo ci prova Bistrovic, ma con scarsi risultati. Al 13mo, buona occasione per i salenti. Strefezza prende palla sulla trequarti, si smarca di due avversari, entra in area, ma da posizione favorevole manda fuori. Al 15mo Gallo ci tenta dal limite, senza successo. Al 20mo veneti vicini al gol, Lores Valera ha la meglio su Dermaku, si presenta solo davanti a Falcone, ma il suo tiro colpisce l’esterno della rete. Al 26mo occasione per il Lecce, Bistrovic crossa per l’accorrente Di Francesco che, però, solo davanti a Kastrati controlla male e si fa anticipare.

Dermaku fuori

Al 22mo tegola in casa Lecce, Dermaku in un contrasto cade male ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Baschirotto, che prende possesso della fascia destra con Gendrey spostato al centro della difesa. La fascia di capitano va così intorno al braccio di Hjulmand.

Al 36mo Donnarumma manda alle stelle. Al 45mo Bistrovic all’interno dell’area, tira di potenza, mandando altissimo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco.

Al 49mo Lores Varela tenta con un tiro al giro, ma Falcone para senza problemi. Al 53mo l’estremo difensore dei salentini anticipa Lores Varela.

Giallorossi in vantaggio

Al 62mo i ragazzi di Baroni vanno in vantaggio. Di Francesco riceve palla e crossa all’indirizzo dell’accorrente Strefezza, che al volo di esterno sinistro trafigge Kastrati.

Al 67mo giro di sostituzioni per Baroni, fuori Ceesay, Bistrovic e Di Francesco e dentro rispettivamente Colombo, Gonzalez e Listkowski.

Pareggio del Cittadella

Al 73mo i veneti pareggiano. Lancio lungo per Carriero che dentro l’area di piatto appoggia per l’ex Asencio che di testa insacca alle spalle di Falcone.

Un minuto dopo la botta di Pavan dal limite va di poco a lato. Al 76 Strefezza ci prova da fuori senza pretese. All’80mo Cittadella vicino al meritato secondo gol, con il tacco al volo di Antonucci che finisce di poco fuori. all’83mo Strefezza manda altissimo. Al secondo minuto di recupero Pavan manda di poco sopra il montante e un minuto dopo, Baschirotto di testa manda alto, è questa l’ultima azione dei tempi regolamentari.

Il primo tempo supplementare

Cittadella subito in vantaggio

Trascorre poco più di un minuto che il Cittadella va in gol. i salentini perdono palla a vantaggio di Carriero ‘filtra’ per Tounkara che con un rasoterra trafigge Falcone.

Al 98mo la punizione dal limite di Carriero va alta.

Tounkara si ripete

Al 100mo arriva il terzo gol dei Padovani. Cross di e perfetto inserimento di Tounkatra che di piatto al volo mette a segno la sua personale doppietta.

Colombo accorcia

Al primo minuto di recupero i giallorossi accorciano le distanze. Hjulmand lancia Colombo che si presenta solo davanti a Kastrati, mantiene la freddezza e deposita in rete.

Il secondo tempo supplementare

Al 114mo salentini vicini al pari, con Di Mariano che, solo davanti a Kastrati, tira sul portiere. Al primo minuto di recupero, Colombo manda di poco a lato.

C’è tanto, molto, troppo da rivedere in questo Lecce, punito meritatamente dal Cittadella. Soprattutto dalla ripresa in poi i ragazzi di Baroni non hanno quasi mai giocato. Nel secondo tempo, nel momento migliore dei veneti sono immeritatamente passati in vantaggio, ma poco dopo si sono fatti raggiungere e da lì in poi sono nettamente crollati, porgendo sempre il fianco agli avversari e non arrivando quasi mai primi sul pallone. I giorni passano e il tempo stringe e la squadra sembra ancora in alto, altissimo mare e non traggano in inganno le due marcature frutto più che altro di episodi, anche se nei minuti finali c’è stata una reazione. Sabato 13 primo appuntamento del Campionato in casa contro l’Inter.

Tabellini

U.S Lecce: 30Falcone, 3 Dermaku © (22 Baschirotto), 8 Bistrovic (67 Gonzalez), 11 Di Francesco (67 Listkowski), 14 Helgason (95 ts Di Mariano), 17 Gendrey (91 ts Calabresi), 25 Gallo, 27 Strefezza, 29 Blin, 42 Hjulmand, 77 Ceesay (67 Colombo). A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 6 Baschirotto, 7 Askildsen, 9 Colombo, 10 Di Mariano, 16 Gonzalez, 19 Listkowski, 20 Samek, 24 Frabotta, 26 Ciucci, 33 Calabresi, 80 Berisha, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

A.S. Cittadella: 36 Kastrati, 2 Perticone ©, 10 Antonucci (101 st Icardi), 15 Frare, 16 Vita, 17 Donnarumma, 23 Branca (85 Mastrantonio), 23 Lores 30 Varela (64 Beretta), 72 Danzi (72 Carriero), 84 Cassandro, 90 Asencio (85 Tounkara). A disposizione: 77 Maniero, 3 Felicioli, 5 Del Fabro, 6 Visentin, 9 Tounkara, 11 Beretta, 18 Mattioli, 20 Carriero, 24 Icardi, 26 Pavan, 28 Thioune, 29 Mastrantonio. Allenatore: E. Gorini.

Arbitro: Gianpiero Miele sez. di Nola, Assistenti: Vito Mastrodonato sez. di Molfetta – Francesco Fiore sez. di Barletta, IV Ufficiale: Domenico Leone sez. di Barletta VAR: Luigi Nasca sez. di Bari – AVAR: Orlando Pagnotta sez. di Nocera Inferiore

Marcatori: 62 st Strefezza (L) 73 st Asencio (C) 92 (ts) e 100 (ts) Tounkara (C) 100+1 (ts) Colombo (L)

Note ammoniti 18 Frare (C) 33 Donnarumma (C) 63 Perticone (C) 90+1 Gonzalez (L) spettatori 15.857,00 incasso 63.461,00 recupero 2 pt 5 st 1 pts 1 sts angoli 7-3 per il Cittadella