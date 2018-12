Lecce, domani a La Spezia per chiudere l’anno. Liverani: “tireremo una linea, e dal mercato servono pedine pronte”

Si chiuderà domani sera il girone d’andata del campionato di Serie B. Nell’ultima gara del 2018, il Lecce sarà di scena a La Spezia, pronto per essere ricevuto dai padroni di casa bianconeri, capaci di sbancare poche ore fa lo “Scida” di Crotone con un 3-0 senza repliche.

I giallorossi, che nel turno post natalizio hanno osservato la loro giornata di riposo, hanno visto vincere tutte le compagini di testa, scivolando dal secondo al terzo posto, in piena bagarre nei piani altissimi. Ecco perché fare risultato in terra ligure potrà essere di fondamentale importanza per Mancosu e soci che dopo la gara di domani beneficeranno di circa tre settimane di sosta.

“Per l’ultima gara del girone d’andata – commenta mister Fabio Liverani – affronteremo uno Spezia in gran forma. Domenica si chiuderà un primo tratto di questa stagione: al triplice fischio finale tireremo una linea e vedremo dove saremo. Per noi sarà un banco di prova importante, contro una compagine che da anni gravita nelle zone alte della classifica, con tante individualità ed elementi scelti per provare a dire la sua fino alla fine”.

Non usa mezzi termini il tecnico romano, consapevole della difficoltà di un match incerto, dal difficile pronostico. I bookmakers però sanno delle qualità giallorosse, senza dimenticare che il Lecce ha riposato nel boxing day di Santo Stefano, mentre lo Spezia è sceso in campo giovedì sera in trasferta.

“Il turno di riposo incide fino a un certo punto – avverte però Liverani. La condizione fisica in questo periodo non la considero molto, perché alla vigilia di una lunga sosta è l’aspetto mentale a fare la differenza”. La differenza la potranno fare anche i recuperati rispetto all’ultima sfida contro il Padova. Tra i convocati, infatti, figurano Venuti, Pettinari e La Mantia.

“Recuperati”

“La Mantia e Pettinari si sono allenati regolarmente – ha chiarito il tranier. Domenica scorsa non hanno giocato per uno stato influenzale, ma oggi stanno bene. Entrambi dovevano abituarsi a certi tipi di allenamenti e situazioni. La Mantia si è adattato benissimo e credo che domani farà parte del match. Venuti? Ha avuto un’infiammazione al piede, ma non ha problematiche particolari. Valuteremo il tutto a poche ore dall’inizio della partita”.

Con 29 punti in classifica, a +13 dalla zona playout, il Lecce potrebbe domani lanciarsi definitivamente verso nuovi orizzonti. Ancora cauto Liverani: “siamo a un punto dai fatidici 30: il primo obiettivo, la salvezza, oggi è molto vicino. Nelle ultime giornate i valori delle varie squadre stanno venendo fuori tutti: il girone di ritorno sarà molto più difficile. Idealmente siamo alla metà dell’opera per un traguardo che potrebbero essere i playoff: ma conquistare altri 30 punti nel girone di ritorno sarà difficile. Se riusciremo a farlo vorrà dire che avremmo fatto qualcosa di straordinario”.

Con un occhio al mercato…

Straordinario, ma anche preparato perché alle porte c’è anche il mercato di gennaio. La rosa salentina dovrà dapprima essere sfoltita dagli elementi in esubero, per poi essere puntellate dove e come serve.

“A gennaio non si può stravolgere una rosa. Piuttosto potrà esserci qualche ritocco andando a pescare giocatori di qualità e pronti per scendere subito in campo. Cerchiamo elementi che hanno voglia di venire a Lecce. Serve un vice La Mantia? Non vogliamo dei vice di nessuno, ma vogliamo elementi che possano integrarsi al meglio con il gruppo e con il reparto di riferimento. Nelle ultime settimane abbiamo fatto il punto della situazione e con il DS e con la dirigenza siamo in piena sintonia. Dobbiamo però principalmente sfoltire perché ci sono uomini che meritano di giocare con maggiore continuità”.