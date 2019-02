Lecce-Hellas Verona 2-1, La Mantia non si ferma più e Lucioni raddoppia. Giallorossi quarti

Dopo i quattro sonori schiaffoni rimediati contro il Cittadella, in una sfida nella quale i giallorossi hanno subito un’umiliazione fortissima e fornito una prestazione molto più che imbarazzante, tempo di medicare le ferite, non si sa quanto profonde, che questa sera la compagine salentina è scesa in campo nella sfida contro l’Hellas Verona per mostrare una guarigione lampo e dare un sussulto alla classifica che lo stop veneto l’ha fatta scivolare al sesto posto.

In occasione della gara contro la formazione del Campione del Mondo Fabio Grosso, mister Fabio Liverani sceglie di utilizzare i suoi pezzi da 90. Capitan Mancosu e Filippo Falco, infatti, sono della partita sin dal primo minuto, con loro c’è anche Venuti, mentre, in mediana, Tachtsidis, nonostante la non bellissima la prestazione fornita al “Tombolato”, fa parte dell’undici iniziale, con un Arrigoni in forma strepitosa che, invece, si accomoda in panca. Ma la novità vera e propria è “Sangue Blu” Majer a cui viene affidata la corsia mancina di centrocampo. L’allenatore romano, però, si vede costretto a fare a meno di Palombi reduce da alcuni problemi alla caviglia, sostituito dal talento di Pulsano.

La formazione iniziale

I giallorossi si schierano quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Linea mediana con Petriccione, Tachtsdis e Majer; Mancosu alle spalle del duo La Mantia-Falco.

Il primo tempo

La prima azione degna di nota della gara è del Lecce al quinto, con il colpo di testa di La Mantia su cross Calderoni che termina fuori. Al sesto giallorossi quasi vicini al gol. Filtrante di Falco e inserimento di La Mantia la cui botta di prima viene deviata in corner da Silvestri. All’ottavo è la compagine scaligera a rendersi protagonista con il diagonale da posizione defilata di Laribi parata da Vigorito. Al 20mo nuova occasione per i salentini. Ancora il cross di Calderoni e ancora colpo di testa di La Mantia, anche questa volta parato dall’estremo difensore scaligero. L 32mo ancora una buona occasione per i Giallorossi con il corner di Falco, battuto direttamente a rete, respinto da Sillvesrti.

La Mantia in doppia cifra

Al 34mo i salentini passano meritatamente in vantaggio. Cross dalla sinistra di capitan Mancosu e perfetto inserimento di bomber La Mantia che di testa insacca mette la sfera alle spalle del portiere gialloblu. Per la punta romana è il decimo gol in campionato.

Grosso allontanato

Al 39mo tegola in casa Hellas. Lucioni compie un fallo di mano a centrocampo, l’arbitro assegna la punizione, ma non ammonisce il difensore giallorosso, Grosso protesta in maniera molto plateale e il sig. Sacchi lo allontana dal campo per destinazione

Al 44mo pericolo per gli uomini di Liverani. Filtrante di Di Gaudio per Lee che si trova davanti a Vigorito che, con perfetta scelta di tempo riesce ad anticipare il centrocampista coreano.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al terzo di gioco l’Hellas si rende pericoloso con il colpo di testa di Pazzini, su traversone di Lee, che finisce alto di poco.

Lucioni raddoppia

All’ottavo arriva il raddoppio salentino. Calcio di punizione di Petriccione, Lucioni si inserisce da dietro e, solo davanti a Silvestri, lo trafigge con un perfetto colpo di testa.

Al 13mo ancora un’occasione per i salentini con il tiro dall’interno dell’area di capitan Mancosu da posizione defilata respinta con i pugni dal portiere dei Veneti. Al 18mo la girata di Lee termina a lato. Al 21mo primo cambio per il Lecce, esce Majer ed entra Arrigoni. Al 29mo secondo cambio salentini con Saraniti che prende il posto di bomber La Mantia. Al 33mo ancora un’occasione per il Lecce. Falco prende palla a centrocampo, si invola sulla fascia e crossa all’indirizzo di Calderoni il cui piatto di controbalzo termina di poco a lato. I salentini non si accontentano e al 37mo vanno nuovamente vicini alla marcatura con la botta da trenta metri di Mancosu che sorvolo di poco il montante. al 42mo la punizione dal limite di Pazzini termina alle stelle. Al 47mo l’Hellas divora letteralmente l’occasione per accorciare le distanze. Cross di Laribi e Henderson solo davanti a Vigorito spara altissimo.

Laribi con la complicità di Vigorito accorcia le distanze

Al 47mo i gialloblu accorciano le distanze. Cross di Laribi, sulla palla interviene in presa Vigorioto a cui, però sfugge la sfera che rimbalza sulla spalla e termina in rete.

I giallorossi ripetono la prestazione dell’andata e riscattano prontamente la batosta subita a Cittadella (QUI le pagelle). I ragazzi di Liverani hanno giocato una gara quasi perfetta, senza mai subire e sfiorando più volte il terzo gol. Un vero toccasana questi tre punti che hanno dimostrato che la brutta prestazione in Veneto è stato solo un brutto, bruttissimo incidente di percorso. peccato, però, per la marcatura subita. Sabato alle 18.00 c’è il Palermo in trasferta.

Tabellini

U.S. Lecce: 22 Vigorito, 4 Petriccione, 7 Tachtsidis, 8 Mancosu (Cap), 16 Meccariello, 19 La Mantia (29 st Saraniti), 20 Falco (43 st Marino), 25 Lucioni, 24 Venuti, 27 Calderoni, 34 Majer (21 st Arrigoni). A disp: 1 Bleve, 32 Milli, 2 Riccardi, 3 Di Matteo, 5 Cosenza, 6 Arrigoni, 9 Tumminello, 13 Haye, 15 Marino, 18 Saraniti, 21 Felici 28 Fiamozzi. All.: Liverani

Hellas Verona: 1 Silvestri, 3 Vitale, 5 Faraoni, 8 Gustafson, 11 Pazzini (Cap), 16 Lee (38 st Traorè), 21 Laribi, 23 Di Gaudio (27 st 28 Tupta), 27 Dawidowicz, 29 Almici (6 st Henderson), 30 Bianchetti. A Disp.: 12 Ferrari, 26 Berardi, 4 Henderson, 13 Traorè, 14 Colombatto, 15 Balkovec, 18 Lucas, 19 Amayah, 28 Tupta, 31 Saveljevs. All.: Grosso

Arbitro: Sacchi di Macerata; Assistenti: Rossi-Affatato; IV Ufficiale: Rapuano

Marcatori: 34 pt La Mantia (L) 8 st Lucioni (L) 45+2 Laribi (H)

Note: ammoniti 8 pt Petriccione (L) 31 pt Laribi (H) 45+5 Bianchetti (H) 39 pt allontanato Grosso allenatore Hellas spettatori 9.518 incasso 89338,34 recupero 1 pt 5 st angoli 5-5.