Giallorossi salutano il 2025 contro il Como, le probabili formazioni

Dopo la vittoria interna contro il Pisa e la sosta ‘forzata’ la settimana scorsa per il rinvio della gara contro l’Inter per l’impegno dei nerazzurri in Supercoppa Italiana, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio ‘Via del Mare’ nella sfida che li vedrà opposti al Como.
Entrambe le formazioni, per i rispettivi obiettivi, viaggiano con una buona media punti, i salentini in 15 partite ne hanno conquistati 16, mentre, i lariani con lo stesso numero di scontri 24, entrambe, quindi, cercheranno di portare a casa la massima posta in palio per proseguire nel migliore dei modi il loro percorso fin qui intrapreso.
Qui Lecce
Mister Eusebio Di Francesco, si vede costretto a fare a meno di Gaspar, Coulibaly e Banda, impegnati in Coppa d’Africa e di Morente infortunato, in più preoccupano le condizioni di Tiago Gabriel, non al meglio, anche se convocato. Spazio quindi dall’inizio a Siebert, Maleh e Kaba, in attacco, dopo il gol ai toscani, tornerà dall’inizio Stulic.
Qui Como
Fabregas, allenatore dei lariani, non potrà contare su Diao e Morata. In difesa indisponibile anche Goldaniga. La punta centrale sarà quindi Douvikas, con alle spalle il fenomeno Nico Paz
Probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Ramadani, Maleh; Pierotti, Kaba, Sottil; Stulic.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Jacobo Ramon, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn