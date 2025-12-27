Lecce-Como 0-3, giallorossi chiudono l’anno con uno stop in casa

Termina 3-0 per il Como la sfida con il Lecce che chiude l’anno con una sconfitta. Decisivi i gol di Paz, Ramon e Douvikas.

Dopo la vittoria interna contro il Pisa e la sosta ‘forzata’ la settimana scorsa per il rinvio della gara contro l’Inter per l’impegno dei nerazzurri in Supercoppa Italiana, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio ‘Via del Mare’ nella sfida che li ha visti opposti al Como.

Mister Eusebio Di Francesco, si è visto costretto a fare a meno di Gaspar, Coulibaly e Banda, impegnati in Coppa d’Africa e Morente infortunato. Tiago Gabriel, anche se non al meglio, è sceso in campo dal primo minuto. Spazio quindi dall’inizio a Siebert, Maleh e Kaba e in attacco, dopo il gol ai toscani, è tornato dall’inizio Stulic.

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; reparto arretrato composto da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Maleh davanti alla difesa; Pierotti, Kaba e Sottil a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Como al settimo con Rodriguez sopra la traversa. Al 16mo ancora Rodriguez, ma la sfera sfila fuori.

Como in vantaggio

Al 21mo arriva il vantaggio lariano. Nico Paz ruba palla a Ramadani, avanza e giunto al limite tira, la sfera rimpalla su Tiago Gabriel e termina alle spalle di Falcone, fuori dai pali.

Al 37mo ci prova Sottil, ma l’estremo avversario para senza problemi, sul ribaltamento di fronte, Falcone devia in angolo il tiro di Douvikas e sulla battuta del corner Smolcic di testa manda alto. Al 43mo ripartenza dei lombardi, la sfera arriva a Rodriguez che tira, ma il capitano dei giallorossi si oppone. Al 45mo Stulic lancia Sottil, l’esterno entra in area e scarica per Kaba che tira debolmente di piatto permettendo la presa a Butez.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al terzo minuto salentini pericolosissimi, punizione dal limite di Sottil, la palla arriva a Maleh, ma il portiere para. All’ottavo, Gallo dal limite manda fuori. al 12mo, il portiere dei lariani si distende sul tiro di Tiago Gabriel. al 15mo la punizione dal limite di Sottil termina sopra il montante. L’esterno ex Fiorentina si ripete con un tiro in corsa al 17mo.

Raddoppio Como

Al 21mo gli ospiti raddoppiano, palla in area giallorossa, tiro di Perrone e parata di Falcone, la sfera finisce sui piedi di Ramon che a due passi insacca a porta vuota.

Al 28mo Camarda manda alto.

Terzo gol lariano

Al 30mo arriva il terzo gol del Como. Vojvoda riceve palla e di prima ‘filtra’ per Douvikas che in corsa trafigge il capitano giallorosso in uscita.

I giallorossi escono sconfitti dal “Via del Mare” e chiudono il 2025 con una sconfitta. Un punteggio un po’ troppo duro per i ragazzi di Di Francesco che, almeno fino al raddoppio ospite meritavano per lo meno il pari, vista la reazione dopo aver incassato il gol dello svantaggio. Dopo questo turno la compagine salentina, per quel che riguarda la classifica esce un po’ ridimensionata a causa delle vittorio di Parma e Cagliari. Sabato si torna in campo nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus in trasferta.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 5 Siebert, 9 Štulić (24 st Camarda) 17 Veiga, 20 Ramadani (45+2 Gorter), 23 Sottil (34 st Helgason), 25 Gallo, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (34 st Sala), 77 Kaba, 93 Maleh (24 st N’Dri). A disposizione: 32 Samooja, 33 Penev, 3 Ndaba, 6 Sala, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 22 Camarda, 28 Gorter, 80 Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Como 1967: 1 Butez, 10 Paz (45+1 st Le Borgne), 11 Douvikas, 14 Ramon, 17 Rodriguez (33 st Kuhn), 18 Moreno, 23 Perrone, 28 Smolčić (1 st Van Der Brempt), 31 Vojvoda (39 st Baturina), 33 Da Cunha ©, 34 Diego Carlos (33 st Kempf). A disposizione: 22 Vigorito, 44 Čavlina, 2 Kempf, 3 Valle, 4 Dossena, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 19 Kühn, 20 Baturina, 27 Posch, 55 Le Borgne, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri. Allenatore: Marco Cassetti (Fabregas squalificato)

Arbitro: Matteo Marchetti sez. di Ostia Lido Assistenti: Christian Rossi sez. di La Spezia – Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme IV Ufficiale: Luca Massimi sez. di Termoli VAR: Giacomo Camplone sez. di Lanciano AVAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano

Marcatori: 21 pt Nico Paz (C) 21 st Ramon (C) 30 st Douvikas (C)

Note: ammoniti 21 pt Sottil (L) 34 pt Smolcic (C) 9 st Butez (C) 11 st Carlos (C) 25 st Perrone (C) 36 st Ramadani (L) espulsi 24 pt Di Francesco (All. Lecce) spettatori 28.277 incasso 461.073,01 angoli 7-4 per Como