Lecce, impegno di Coppa: cambi in vista contro la Feralpisalò

A pochi giorni dal debutto in campionato, il Lecce è impegnato questo pomeriggio nella gara del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia contro la Feralpisalò. Nella gara di sabato scorso con il Pordenone, i giallorossi hanno fatto intravedere una buona intelaiatura, ma la 0-0 finale ha palesato anche certi limiti soprattutto di condizione.

Ecco perché la sfida di oggi contro la formazione del Garda rappresenta per Mister Eugenio Corini l’opportunità di mettere minuti importanti nelle gambe dei suoi ragazzi e, nello stesso tempo, testare qualche “seconda linea” che, chissà, potrebbe tornare utile nel corso della stagione.

Con le voci di mercato molto alte, Corini proverà a disegnare il suo 4-3-3 con Bleve tra i pali, in difesa potrebbe vedersi per la prima volta tra i titolari Claud Adjapong, che completerebbe il reparto con Lucioni, Rossettini e Zuta. In mezzo, invece, difficile vedere dal 1′ Tachtsidis, con Petriccione favorito sul greco, affiancato da Henderson e Majer. Per l’attacco, Falco è in dubbio, ma potrebbe esserci insieme a Lo Faso e Dubickas.

In casa Feralpi, invece, dopo la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie C contro l’Arezzo, mister Pavanel proverà a schierarsi a specchio: De Lucia in porta, Bergonzi, Bacchetti, Guidetti e Miracoli in difesa; Ceccarelli, Legati e D’Orazio in mediana, mentre per l’attacco spazio a tridente formato da Carraro, Gavioli e Rizzo.

Allo stadio “Via del Mare” (a porte chiuse) dirigerà l’arbitro Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina: calcio d’inizio alle ore 18.

I convocati

Intanto sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Corini per la sfida di Coppa questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 4. Petriccione 5. Lucioni 6. Meccariello 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 12. Milli 13. Rossettini 15. Monterisi 18. Pierno 19. Listkowski 21. Gabriel 24. Zuta 25. Gallo 26. Dubickas 27. Calderoni 32. Lo Faso 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis.