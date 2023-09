Lecce-Salernitana 2-0, Krstovic e Strefezza regalano vittoria e imbattibilità

Termina 2-0 per il Lecce la partita che ha visto i giallorossi opposti alla Salernitana di Sousa. I salentini vincono con i gol di Krstovic e Strefezza (leggi le pagelle).

Dopo il pareggio su rimonta ottenuto contro la Fiorentina domenica scorsa, questa sera, sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti alla Salernitana.

Due gare, quattro punti, zero sconfitte, è questo il tabellino di marcia dei salentini nelle prime due giornate del Campionato di Serie A, frutto di una vittoria e un pari entrambi in rimonta, di conseguenza, è stato logico che capitan Baschirotto e compagni, abbiano affrontato la gara con lo scopo di portare a casa l’intera posta in palio o, per lo meno, di proseguire nella striscia di risultati utili consecutivi, anche in vista della sosta per gli impegni delle nazionali.

In occasione della partita con gli uomini di Paulo Sousa, il tecnico abruzzese fa esordire dall’inizio Kaba al posto di Gonzalez e Krstovic, relegando in panchina Strefezza. Nonostante la pessima prova in Toscana, però, ha affidato nuovamente fiducia a Gallo.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali, difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Rafia, Ramadani e Kaba in mediana; Almqvist, Krstovic e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono meno di sei minuti e al primo affondo i giallorossi vanno in vantaggio

La legge di Krstovic

Almqvist recupera palla sulla trequarti e serve Gendrey, traversone del 17 dei salentini all’indirizzo di Krstovic che anticipa Gyomber e di testa indirizza la palla all’angolino alla sua sinistra, che accarezza il palo e si infila in rete.

Al 18mo buona occasione per il Lecce con Banda, sul cui piatto destro in corsa Ochoa si distende e respinge. Al 28mo il tiro da fuori di Kastanos viene parato senza problemi da Falcone. Al 31mo Candreva manda alle stelle una punizione dal limite. Al 32mo, di testa, Krstovic manda di poco alto. al 44mo Salernitana a un passo dal pari. Filtrante di per Candreava, l’esterno ex Inter, solo davanti a Falcone tira in corsa, ma l’estremo romano respinge con i piedi.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

All’11mo il tiro a giro di Candreva termina fuori. Al 13mo ci prova da fuori Kaba, ma il pallone termina sulle gambe di un avversario e Ochoa para senza problemi. Al 16mo Salernitana a un passo dal pareggio. Kabral recupera palla in area e tira sul primo palo, la sfera supera Falcone, ma si infrange contro il palo. Un minuti dopo il tiro al volo da trenta metri di Ramadani viene parato dall’estremo amaranto in due tempi. Al 35mo il rasoterra dal limite di Bohinen è largo. Al 37mo Baschirotto di testa manda alto.

Stefezza la mette in ghiaccio

Al quarto minuto di recupero Dorgu tira una staffilata dal limite, il pallone è respinto con una mano da , iil direttore di gara, richiamato dalla sala Var decide di assegnare la massima punizione, sul pallone si presenta Strefezza, che spiazza Ochoa e mette la vittoria al sicuro.

Un buon primo tempo e una ripresa un po’ troppo sofferta, ma nonostante tutto i giallorossi riescono a portare a casa l’intera posta in palio, dimostrando ancora una volta carette, voglia di fare e, soprattutto di saper soffrire e stringere i denti. Adesso il campionato si ferma per le Nazionali. Il Lecce scenderà nuovamente in campo il 17 settembre nella sfida in trasferta contro il Monza.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 6 Baschirotto ©, 7 Almqvist, 8 Rafia (17 st Gonzalez), 9 Krstovic (26 st Piccoli), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 22 Banda (26 st Strefezza), 25 Gallo (32 st Dorgu), 77 Kaba (17 Blin)) A disposizione: 21 Brancolini, 98 Borbei, 10 Oudin, 13 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 24 Corfitzen, 26 Smajlovic, 27 Strefezza, 29 Blin, 45 Burnete, 55 Dermaku, 59 Touba, 91 Piccoli. Allenatore: Roberto D’Aversa

Salernitana: Ochoa, Bradaric, Botheim (16 st Ikwuemesi), Coulibaly (16 st Martegani), Kastanos (16 st Mazzocchi), Cabral, Gyomber, Lovato, Candreva ©, Pirola, Legowski (34 st Bohinen). A disposizione: Fiorillo, Costil, Allocca, Sambia, Martegani, Bohinen, Fazio, Ikwuemesi, Mazzocchi, Tchaouna, Sfait. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Luca Massimi sez. di Termoli Assistenti: Ciro Carbone sez. di Napoli – Alessandro Giallatini sez. di Roma 2 IV Ufficiale: Daniele Minelli sez. di Varese VAR: Valerio Marini sez. Roma 1 AVAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo

Marcatori: 6 pt Krstovic (L) 45+7 st Strefezza (L) (R)

Note: prima del fischio d’inizio i calciatori hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo ammoniti 17 pt Lovato (S) 30 pt Kaba (L) 42 pt Banda (L) 45 pt Legowski (S) 31 st Pirola (S) 38 st Bohinen (S) 45+4 st Gonzalez (L) spettatori 20.52 incasso 461.982,79 angoli 5-6 per la Salernitana recupero 2 pt 13 st.