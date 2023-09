Le pagelle di Lecce-Salernitana. Krstovic ‘cecchino’ e Ramadani ‘metronomo’ sugli scudi

Le pagelle di Lecce-Salernitana parlano chiaro: i giallorossi allenati da un bravo e coraggioso Roberto D’Aversa sono forti, più forti dello scorso anno. E la posizione in classifica, un incredibile secondo posto, lo conferma. Finisce 2-0 con i gol di Krstovic all’ inizio del match e Strefezza su rigore in pieno recupero (un recupero che dura quasi un quarto d’ora…).

‘Coraggioso‘ dicevamo, definendo l’allenatore. Sì, perché ci vuole coraggio a mettere in panchina il capitano e a preferirgli il bomber arrivato dal FK DAC 1904 Dunajská Streda. Ma quando un attaccante segna guai a toglierlo…

Con la Fiorentina aveva impiegato 4′ ad incornare il gol del pesantissimo pareggio in terra toscana. Con la Salernitana ne impiega 7, ma il gol vale tre punti. Si prende la prima pagina il bomber montenegrino del Lecce Nicola Krstovic giunto alla seconda marcatura in due partite. Uno che con il gol ha un feeling particolare come dimostrano i gol in carriera.

Tutta la squadra ha giocato una grande partita, ma ci sia consentito menzionare in questa sede Ramadani che si è preso le chiavi del centrocampo diventando un perno insostituibile e facendo girare tutti i compagni intorno a sé.

Il raddoppio è di Strefezza che spiazza Ochoa su un rigore concesso dall’arbitro Massimi dopo il ricorso al Var (leggi la cronaca del match).

Esordio per il bomber di scorta Roberto Piccoli in un team che sembra avere una sua struttura, una sua identità, delle sue certezze tecnico-tattiche.

Unico neo il calo fisico nella ripresa, calo fisico che ha fatto sfiorare in un paio di occasioni il pari ai campani allenati da Paulo Sousa ma stasera sarebbe come cercare il pelo nell’uovo.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6,5

Pongracic: 6

Baschirotto: 6

Gallo: 6

dal 77′ Dorgu: s.v.

Rafia: 6,5

dal 62′ Blin: 6

Ramadani: 7

Kaba: 6,5

dal 62′ Gonzalez: 6

Almqvist: 6,5

Krstovic: 7

dal 70′ Piccoli: s.v.

Banda: 6,5

dal 70′ Strefezza: 6,5

Le partite della III giornata

Empoli-Juventus: 0-2

Lecce-Salernitana: 2-0

Roma-Milan: 1-2

Napoli-Lazio: 1-2

Bologna-Cagliari: 2-1

Udinese-Frosinone: 0-0

Atalanta-Monza: 3-0

Inter-Fiorentina: 4-0

Torino-Genoa: 1-0

Sassuolo-Verona: 3-1

La classifica dopo la III giornata

Inter e Milan 9, Juventus e Lecce 7, Atalanta, Hellas Verona e Napoli 6, Fiorentina, Bologna, Frosinone e Torino 4, Lazio, Sassuolo, Genoa e Monza 3, Udinese e Salernitana 2, Roma e Cagliari 1, Empoli 0.