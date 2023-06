Coppitelli, “Raggiunto un traguardo storico. Orgoglioso della forza mentale del gruppo”

Conclusa la stagione regolare con il primo posto in classifica, il Lecce Primavera prosegue nella sua marcia trionfale. Con la vittoria in rimonta contro il Sassuolo (la cronaca del match), i baby giallorossi di mister Federico Coppitelli conquistano la finale e attendono la vincente della sfida tra Fiorentina e Torino. Venerdì 9 giugno, poi, l’atto finale che deciderà chi si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia.

“Abbiamo raggiunto un traguardo storico, importante. Sono contento per i ragazzi, oggi l’impatto non è stato semplice, siamo entrati in partita meno decisi di loro e ha anche pesato il fatto di giocare da primi in classifica, l’ostacolo è stato grande e lo abbiamo superato in maniera non banale”, ha affermato il tecnico al termine della partita.

“Siamo una squadra con grandi qualità, ma abbiamo anche i nostri difetti. Abbiamo superato indenni il primo tempo, nel quale avevamo creato anche qualcosa e preso gol forse nel nostro momento migliore, però, vanno fatti i complimenti all’avversario che ha qualità importanti, ma queste sono gare che possono prendere varie direzioni e la forza mentale del mio gruppo è qualcosa di cui sono molto orgoglioso.

Il Lecce è arrivato fino a questo punto con il gruppo, la qualità dei calciatori, la vicinanza e il progetto della società. Siamo consapevoli che tutti i tasselli erano al posto giusto e oggi penso si sia tirata fuori una prestazione che non dico mi abbia sorpreso, ma colpito, sì”.