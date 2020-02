Lecce, il bomber è tornato. Lapadula: “A Napoli bravi a soffrire. Dai nuovi arrivati una grossa mano”

Big Lapa è tornato! Ormai non ci sono più dubbi o perplessità sullo stato di salute di Gianluca Lapadula: l’attaccante del Lecce sembra essere tornato ai suoi livelli ottimali e con la doppietta di domenica scorsa al “San Paolo” di Napoli si è ripreso copertine e attenzioni.

Giusto premio, questo, per un giocatore che ha deciso di scommettere tutto sull’esperienza giallorossa, incassando la fiducia della società che adesso lui sta ripagando a suon di gol. Eppure la stagione non era iniziata benissimo dal suo punto di vista: sei partite a digiuno dal gol, qualche lieve acciacco e più di qualche malumore.

Poi l’exploit: quattro reti consecutive contro Samp, Sassuolo, Lazio e Cagliari che sembravano averlo lanciato, ma a frenare gli entusiasmi tante altre assenze tra infortuni e squalifiche. Ora però Gianluca sembra essere tornato: una rete nella goleada contro il Torino, decisivo con una doppietta a Napoli, ma soprattutto tanta corsa e infinito spirito di sacrificio. Il monito è stato lanciato: Lapadula è tornato.

“Sapevamo che a Napoli sarebbe stata una gara complicata, nella quale il nostro avversario sarebbe partito forte. Effettivamente nei primi trenta minuti siamo stati compatti e bravi a soffrire”, ha affermato l’attaccante italo-peruviano.

“Il gol del vantaggio ci ha dato fiducia e consapevolezza e siamo venuti fuori con il bel gioco. I nuovi arrivati ci hanno dato una grossa mano, lo stanno dimostrando”.

Emozioni certamente forti per lui allo stadio che fu di Maradona. Con le sette reti messe a segno fino ad ora, Lapadula è a un solo gol dal suo record in Serie A (8 gol siglati nel 2016/17 con la maglia del Milan). Lui però ci pensa relativamente: l’obiettivo numero uno è solo la salvezza del Lecce: “La sconfitta di Verona ha fatto scattare qualcosa dentro di noi. Da quella batosta siamo ripartiti e dobbiamo continuare così. La Spal? Sabato farà la gara della vita, non mollerà un centimetro. Sarà ancora più difficili delle parrtite con Torino e Napoli”.

In tre a parte: si rivede Tachtsidis

Per il Lecce, intanto, è finita la sbornia post-Napoli. La squadra si è già ritrovata ieri pomeriggio al “Via del Mare” per iniziare a pensare al prossimo match: sabato in Salento arriva la Spal, ultima in classifica, per uno scontro diretto che potrebbe significare tantissimo per il prosieguo del campionato per entrambe le compagini.

Assente ancora Farias in permesso, dopo lo spavento per il ginocchio è tornato in gruppo Panagiotis Tachtsidis. Mancosu e Falco hanno svolto un lavoro di scarico, mentre restano ancora a parte Babacar, Meccariello e Gabriel.

Rossettini papà per la terza volta

Intanto fiocco rosa in casa giallorossa. Poco dopo l’una di notte, infatti, è nata Caterina Rossettini, terzogenita del centrale di difesa dei salentini. A papà Luca e mamma Daniela, i migliori auguri da parte della redazione di leccenews24

Questa mattina altra singola seduta sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.