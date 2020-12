Lecce, stasera assalto alla capolista. Ma è ansia per i nuovi tamponi

Sono ore di grande attesa e di giustificata preoccupazione in casa Lecce. I giallorossi sono trincerati nel ritiro di Salerno dove stasera li attende il big match della dodicesima giornata di campionato contro la capolista Salernitana. L’adrenalina per la super sfida al vertice della classifica, però, al momento è stata soppiantata dall’ansia legata a possibili nuovi casi di coronavirus.

Come noto, infatti, ieri pomeriggio – appena prima della partenza – i test molecolari hanno rivelato la positività al covid19 di Eugenio Corini. Il mister, naturalmente, è rimasto a casa, isolato. La sua comitiva, ora guidata dal vice Salvatore Lanna, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, è invece partita alla volta della Campania dove adesso si è sottoposta a nuovi tamponi: l’attesa ora è per i risultati, con la speranza di non dover apprendere altre cattive sorprese.

Per Lanna, ad ogni modo, non sarà una novità andare in panchina, ancora una volta con l’incertezza legata ad un possibile focolaio interno al gruppo. nella gara vinta contro il Pescara, infatti, Lanna ha sostituito Corini (squalificato) e anche in quella occasione il Lecce temeva il diffondersi del contagio dopo che alla vigilia erano emerse cinque positività tra giocatori e staff tecnico. Un dato, questo, da non sottovalutare per il braccio destro di Corini che arriverà alle sue scelte con maggiore padronanza della situazione.

Certo, anche dal punto di vista tecnico-tattico non mancano i grattacapi. Tra impegni ravvicinati e acciacchi vari, in campo allo stadio “Arechi” si presenterà una formazione certamente diversa da quella che ha impattato contro il Frosinone nell’ultimo turno. In difesa, soprattutto, sorgono le difficoltà maggiori. I due centrali titolari per eccellenza, Lucioni e Dermaku, potrebbero saltare il match: l’albanese è rimasto a casa per un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra, mentre lo ‘Zio’ è alle prese con una infiammazione al ginocchio e, seppur convocato, non dovrebbe essere rischiato.

E allora retroguardia completamente da inventare. Davanti a Gabriel, potrebbe comporre la coppia di centrali Meccariello e l’adattato Zuta, mentre sulel corsie esterne ancora lavoro per Adjapong e Calderoni; in mezzo al campo potrebbero agire Tachtsidis, Majer ed Henderson (turno di riposo per l’opaco Paganini), mentre in avanti potrebbe scoccare l’ora di Filippo Falco. Il fantastista di Pulsano potrebbe affiancare bomber Coda, davanti a capitan Mancosu.

In casa granata, invece, la classifica sorride anche se il KO dell’ultima giornata rimediato a Brescia ha fatto tornare tutti coi piedi per terra. Il tecnico Fabrizio Castori deve rinunciare al capitano Di Tacchio, out per squalifica, ma lì davanti si affiderà ancora alla temibile coppia Tutino-Djuric. Sarà quindi 3-5-2 con Belec tra i pali, Bogdan, Aya e Gyomber in difesa, Kupisz, Capezzi, Dziczek, Anderson e Casasola nella folta linea mediana, mentre in attacco, come detto Djuric (3 gol in campionato) e, soprattutto, Tutino (5 gol).

Salernitana-Lecce, big match di questo turno infrasettimanale, sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova: calcio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming sui canali di DAZN.

Turno infrasettimanale: si parte stasera

Sono ben nove le sfide in programma quest’oggi nel turno infrasettimanali. Oltre alla partita dell’Arechi, spicca l’altro big match tra Chievo e Spal. Interessante anche la gara tra l’Empoli e la Cremonese, mentre nell’anticipo di ieri sera colpo esterno, in rimonta, del Venezia sulla Reggina che costa la panchina al tecnico dei granata Toscano.

Di seguito il quadro completo della 12^ giornata:

Reggina 1 – Venezia 2

Reggiana-Frosinone (oggi h. 18,30)

Ascoli-Cosenza (oggi h. 21)

Cittadella-Vicenza (oggi h. 21)

Empoli-Cremonese (oggi h. 21)

Monza-Entella (oggi h. 21)

Pisa-Pescara (oggi h. 21)

Pordenone-Brescia (oggi h. 21)

Salernitana-Lecce (oggi h. 21)

Spal-Chievo (oggi h. 21)

La classifica

Salernitana 23, Empoli 22, Spal e Venezia+ 21, Frosinone e Lecce 20, Monza, Cittadella* e Chievo* 17, Reggiana* 14, Brescia, Pordenone e Pisa 13, Vicenza 12, Reggina+ 10, Cosenza e Cremonese 9, Pescara 7, Ascoli 6, Entella 5.

(*una partita in meno; +una partita in più)