Lecce, guaio alla vigilia della supersfida: mister Corini positivo al covid

Ahia Lecce, che guaio! Alla vigilia del big match di domani sera contro la capolista Salentina, i giallorossi hanno comunicato che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari e sierologici effettuati nella giornata di ieri, il tecnico Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19.

L’allenatore è stato immediatamente isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari. Il gruppo squadra si sottoporrà ad un ulteriore ciclo di tamponi, nel ritiro di Salerno, domani mattina.

Un grosso problema per i giallorossi che proprio un paio di settimane fa avevano superato gli ultimi casi di positività al nuovo coronavirus e che stamattina aveva svolto l’allenamento di rifinitura prima della partenza alla volta della Campania.

Ora sarà necessario un nuovo ciclo di test per verificare ulteriori eventuali positività: in pratica sarà un’altra vigilia di paura e tensione per tutto il gruppo squadra.

Verosimile che il caso di Corini sia scaturito da quello rintracciato nella squadra del Frosinone, ultimo avversario dei salentini pochi giorni fa.

Il Lecce ora è in viaggio con tutte le cautele del caso. Domani sera, salvo complicazioni, Mancosu e soci saranno impegnata nel big match per eccellenza di questa prima parte di stagione: allo stadio “Arechi” contro la capolista.

Ovviamente mister Corini è rimasto a casa: seguirà i suoi a distanza, augurandosi che non ci siano altre cattive sorprese.

I convocati

Di seguito la lista dei 22 convocati per la super sfida di domani: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 15. Monterisi 19. Listkowski 20. Pettinari 21. Gabriel

22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 27. Calderoni 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis.

Turno infrasettimanale: si parte stasera

La giornata numero 12 del campionato cadetto, intanto, parte già stasera, con l’anticipo tra Reggina e Venezia. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta e perdere ulteriormente terreno non è consentito.

Di seguito il quadro completo della 12^ giornata:

Reggina-Venezia (oggi h. 21)

Reggiana-Frosinone (dom. h. 18,30)

Ascoli-Cosenza (dom. h. 21)

Cittadella-Vicenza (dom. h. 21)

Empoli-Cremonese (dom. h. 21)

Monza-Entella (dom. h. 21)

Pisa-Pescara (dom. h. 21)

Pordenone-Brescia (dom. h. 21)

Salernitana-Lecce (dom. h. 21)

Spal-Chievo (dom. h. 21)

La classifica

Salernitana 23, Empoli 22, Spal 21, Frosinone e Lecce 20, Venezia 18, Monza, Cittadella* e Chievo* 17, Reggiana* 14, Brescia, Pordenone e Pisa 13, Vicenza 12, Reggina 10, Cosenza e Cremonese 9, Pescara 7, Ascoli 6, Entella 5.

(*una partita in meno)