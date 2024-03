Luca Gotti in viaggio verso Lecce, la società ha scelto il sostituto di D’Aversa

La società giallorossa ha deciso!!! Sarà Luca Gotti il tecnico che sostituirà Roberto D’Aversa sulla panchina del Lecce.

Il tecnico veneto ha battuto la concorrenza degli altri nomi in lizza, Leonardo Semplici e Marco Giampaolo.

Da voci che stanno circolando, sembrerebbe che abbia risolto il contratto che lo legava allo Spezia e sia in viaggio destinazione Salento, dove domani dovrebbe firmare il contratto.

Luca Gotti

Laureato in Scienze Motorie e in Pedagogia, ha giocato per 10 anni nelle serie dilettantistiche.

Ha iniziato la carriera da allenatore nei Giovanissimi del Milan. Ha allenato Treviso e Triestina in Serie B, è stato vice di Roberto Donandoni al Cagliari, Parma e Bologna e collaboratore tecnico di Maurizio Sarri al Chelsea. Secondo di Tudor nell’Udinese, lo sostituisce alla guida della prima squadra in seguito al suo esonero ed è confermato anche nella stagione successiva, in quella seguente, però, viene esonerato sempre dal club friulano. Nello scorso campionato è stato tecnico dello Spezia, ma viene nuovamente rimosso dall’incarico