Una targa per celebrare la promozione in A, il movimento Valori e Rinnovamento celebra i giallorossi

“Con l’avvento di questa dirigenza si è aperta finalmente una nuova era per il calcio leccese, si sono aperte prospettive incredibilmente belle e positive, suscitando gioia ed entusiasmo nel meraviglioso popolo giallorosso”, con queste parole il Presidente dell’associazione Valori e Rinnovamento, Wojtek Pankiewicz, commenta la manifestazione che si svolgerà il 10 giugno prossimo, nel corso della quale il sodalizio consegnerà una targa all’Unione Sportiva Lecce, nella persona del presidente Saverio Sticchi Damiani, per ricordare la promozione nel massimo torneo ottenuta dalla squadra giallorossa.

Il programma

L’evento si svolgerà, ripetiamo, il 10 giugno, a partire dalle ore 19.15, presso il salone parrocchiale della Chiesa di Santa Lucia e vedrà i saluti del parroco, Mons. Antonio Montinaro; di Antimo De Masi, Direttore Sportivo della Scuola Calcio parrocchiale e del presidente di “Valori e Rinnovamento”, Wojtek Pankiewicz : “Una squadra, il suo Salento”.

Seguiranno gli interventi del decano dei giornalisti leccesi, Elio Donno e di Vittorio Renna, storico e statistico del Lecce: “L’albo d’oro dei trionfi”. Al termine si svolgerà la cerimonia di consegna della targa. Chiuderà l’iniziativa l’intervento del presidente dell’ U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani.

“Noi del Movimento – conclude Pankiewicz – abbiamo la nostra visione, il nostro progetto ‘Salento Ideale’ con il logo col Sole, Mare e Vento e riteniamo che il Lecce sia davvero espressione dell’identità territoriale del Salento. Non a caso quest’anno anche le tre maglie per la serie A, presentate in conferenza stampa, contengono il richiamo al Sole, al Mare e al Vento. Finalmente vediamo concretamente l’immagine di un Salento nuovo, vivo, dinamico, creativo che persegue un modello di sviluppo coerente con la sua vocazione territoriale, che è la bellezza. Inoltre, la squadra del Lecce ha davvero esaltato i valori sportivi più autentici, costituendo esempio luminoso per i giovani”.