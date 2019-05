Serie B, un altro dietrofront. Il Palermo viene penalizzato di 20 punti ma non retrocede in C

In Serie B le sorprese non finiscono mai. Anzi, a dirla tutta, la confusione regna sovrana. Fortunatamente i giallorossi sono saldamente in Serie A e guardano da spettatori relativamente interessati ciò che sta accadendo… Ma se i salentini fossero parte in causa ci sarebbe veramente da stare preoccupati. Preoccupati e arrabbiati.

La Corte d’Appello Federale, stasera, ribaltando il verdetto in primo grado del Tribunale Federale ha annullato la retrocessione del Palermo ed ha riportato i rosanero in cadetteria a seguito di una penalizzazione di 20 punti.

Stando così le cose, in vetta alla classifica cambia poco. Il Palermo passa da 63 a 43 punti e chiude all’undicesimo posto, tra il Cosenza di Braglia e il Crotone di Stroppa.

In cosa succede un caos inenarrabile. Il Foggia viene nuovamente spedito in Serie C dove retrocede con Carpi e Padova. Il play out che era stato reintrodotto si giocherà tra la Salernitana e il Venezia di Serse Cosmi. Il Livorno è salvo per un punto, come aveva detto la classifica sul campo.