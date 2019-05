Lecce, la Serie A inizia la prossima settimana: lunedì il via alla campagna abbonamenti

Sulle ali dell’entusiasmo della Serie A ritrovata, il Lecce anticipa i tempi ed è già pronto a lanciare la nuova campagna abbonamenti.

Tre settimane dopo la vittoria contro lo Spezia che ha sancito il ritorno nella Massima Serie dopo un solo anno tra i cadetti, il club di via Colonnello Costadura è già ai nastri di partenza. Sette anni dopo l’ultima volta, la voglia di Serie A è davvero tanta. Lo staff capitanato dal vicepresidente Corrado Liguori si è messo subito all’opera per varare la nuova campagna di fidelizzazione e la data scelta per la presentazione degli abbonamenti è quella del 3 giugno.

Nella mattinata di lunedì, presso la Banca Popolare Pugliese di via XXV Luglio, lo stesso Liguori presenterà prezzi e pacchetti, insieme alle nuove maglie da gioco, griffate naturalmente M908.

I tifosi sono in fermento: la riconquista della Serie A contagerà sicuramente più tifosi ad abbonarsi, e l’obiettivo di superare i 6.994 abbonati dello scorso anno potrebbe essere superato agevolmente. Certo, il condizionale è d’obbligo: il prezzo sulle tessere subirà certamente un rialzo, in considerazione anche del fatto delle tante partite di cartello che attendono Mancosu e compagni contro le ‘big’ del calcio italiano che comporteranno come di consueto un notevole rincaro sui singoli biglietti.

Già preannunciata, poi, una forte scontistica a chi non ha lasciato il Lecce nemmeno in Serie C, oltre al consueto sconto riservato agli abbonati della stagione appena conclusa.

Dovrebbe essere confermata, altresì, la possibilità di ricevere un regalo a chi deciderà di abbonarsi: lo scorso anno felpe e palloni hanno fatto il boom di prenotazioni. Chissà questa volta cosa riserverà l’US Lecce ai suoi fedelissimi. Appuntamento a lunedì mattina.