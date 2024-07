Corvino fa il punto, “Allestire una squadra proiettata al futuro ma all’altezza del presente”

Quella di oggi è stata la giornata della presentazione del nuovo acquisto dei giallorossi Filip Marchwiński ma, naturalmente, anche quella in cui il Responsabile dell’Area tecnica Pantaleo Corvino ha fatto un primo resoconto dell’attività di mercato giallorosso, a un mese esatto dalla conclusione delle trattative.

“Abbiamo fatto tanto, sia in entrata che in uscita, per cercare di migliorarci. Dobbiamo cedere qualche calciatore, ma manca ancora un mese alla chiusura del calciomercato, ma il fatto di dover fare poche cessioni ci inorgoglisce”, ha affermato Corvino.

Sostenibilità

“Dobbiamo chiudere ancora qualche tassello in entrata, all’appello mancano due difensori centrali e un attaccante. L’asticella dei nostri avversari si è alzata molto, ma noi questo non possiamo farlo, abbiamo il dovere di restare sempre all’interno della sostenibilità ma, nonostante ciò, io e Stefano Trinchera faremo il massimo sforzo per allestire una squadra proiettata nel futuro, ma all’altezza del presente, per rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Undici titolare

“Oggi possiamo dire con orgoglio di avere un undici titolare che può entusiasmare i supporter, abbiamo ceduto Pongracic e Blin e preso Gaspar e Pierret. Stiamo cercando di fare crescere la squadra anche sotto l’aspetto tecnico, anche rischiando qualcosa, in perfetto accordo con il tecnico. Cercheremo di completare la rosa per avere un cambio in ogni ruolo. Poi se ci sarà un’opportunità la sfrutteremo, anche se in quella zona del campo siamo coperti”.

Partenze

“Siamo andati in ritiro con i calciatori rientrati dai prestiti e ci sono alcuni di loro che dovranno partire e lo sanno, rispetto all’inizio della preparazione, non è cambiato alcunché”.

Gallo e Dorgu centrali

“Dorgu e Gallo in alcune amichevoli sono stati utilizzati al centro della difesa, essendo esterni giocare in quella posizione li può portare a migliorare la fase difensiva. Per quel che riguarda l’assenza di Gonzalez stiamo bene così grazie all’arrivo Pierret e Marchwiński”