Lecce, al via il Corvino bis. Il sodalizio giallorosso ufficializza l’accordo

Non avrà semplicemente il ruolo di Direttore Sportivo, bensì, a lui spetterà dirigere l’intera area tecnica dell’Unione Sportiva Lecce.

La notizia era nell’aria e, nonostante mancasse l’ufficialità, si può dire che fosse una certezza, ma oggi, da parte della società di Via Colonnello Costadura quella verità che si attendeva è giunta.

Dopo 15 anni lontano da casa, Pantaleo Corvino torna a lavorare nel Salento, in quel sodalizio che lo ha lanciato nell’Olimpo del calcio italiano.

L’U.S. Lecce, infatti, dopo aver comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro con Mauro Meluso, a distanza di 48 ore, ha ufficializzato quello con il dirigente di salentino.

Corvino, però, ripetiamo, non sarà il Direttore Sportivo del club, bensì, avrà il compito di dirigere l’intera area tecnica, segno della volontà di Sticchi Damiani e soci, di volersi dotare di una struttura dirigenziale simile a quella delle grandi squadre.

70 anni di Vernole, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare, lascia il Corpo per intraprendere la carriera di dirigente sportivo. La prima esperienza tra i professionisti è con il Casarano, dove lancia Fabrizio Miccoli e Roberto D’Aversa, attuale allenatore del Parma.

Nel 1998 Giovanni Semeraro lo vuole a Lecce, qui, nel giro di qualche anno scopre calciatori del calibro di Valeri Bojinov, Ernesto Chevantón, Mirko Vučinić, Cristian Ledesma.

L’ottimo lavoro in giallorosso gli vale la chiamata di Della Valle alla Fiorentina, dove, anche qui, si distingue per la scoperta di molti giovani di talento come Zdravko Kuzmanović, Pablo Osvaldo, Adem Ljajić, Matija Nastasić, Jovetic e Riccardo Montolivo.

Terminato il rapporto con la viola si accasa al Bologna, per poi tornare nuovamente alla Fiorentina e fare esordire, solo per fare qualche nome, Chiesa, Veretout e Castrovilli.

La presentazione di Corvino si svolgerà lunedì 10 agosto. Adesso, l’altro tassello del mosaico sarà quello del Direttore Sportivo e già si vocifera di un altro ritorno, quello di Stefano Trinchera, salentino anch’egli, che giungerà da Cosenza, dove, in tre campionati ha ottenuto una promozione dalla C alla B e due salvezze.