Gallipoli Football, programmata la nuova stagione. Paola Vella Presidente per la panchina scelto Antonio Toma

L’obiettivo è quello di riportare il “Magico Gallo” ai fasti di un tempo, quando, in poche stagioni, grazie alla guida di Vincenzo Barba, si arrivò a calcare i palcoscenici del calcio che conta ed è per questo che spinta da tali obiettivi la società del Gallipoli Football 1909 ha dato vita a una serie di cambiamenti all’interno dell’organigramma societario che potranno contribuire a dare ulteriore spinta al progetto iniziato ormai quattro anni fa.

La Presidenza del sodalizio giallorosso è stata affidata a Paola Vella, manager che in pochi anni è riuscita a farsi conoscere nel mondo del calcio dilettantistico. Ha ricoperto nella Toma Maglie il ruolo di Vice-presidente e Responsabile Marketing mentre, nella passata stagione, ha diretto il settore delle Pubbliche Relazioni ed è stata Responsabile Marketing per l’A.C. Nardò.

La carica di Vicepresidente, invece, è stata affidata a Luciano Costantini che nella passata stagione ha conseguito brillanti risultati.

Riconfermato nel ruolo di Direttore Generale Dino Leucci ed è stato nominato Franco Elia Direttore Sportivo: esperto di calcio giovanile, in passato collaboratore di Pantaleo Corvino con la Fiorentina e poi Direttore Sportivo del Casarano qualche stagione fa.

Leucci, a nome della Società verso la quale si dichiara “legato da amicizie consolidate”, ha affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Antonio Toma già allenatore vincente col Gallipoli del presidente Barba.

Il tecnico vanta un’esperienza pluriennale nel calcio che conta: è stato allenatore in seconda di Antonio Conte sia in Serie B con il Bari sia in Serie A con l’Atalanta, ha allenato il Lecce – in serie C durante la stagione 2012-2013 – e poi con la Beretti del club salentino ha ottenuto un record storico. Nell’arco della sua carriera da allenatore, iniziata nel 1999, ha vinto ben 9 campionati.