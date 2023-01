Il “Via del Mare”, pronto a spingere i giallorossi al riscatto. Anche contro la Salernitana sarà tutto esaurito

La sconfitta di sabato scorso contro l’Hellas Verona, non sembra aver minimamente scalfito l’affetto, la passione e la voglia di trascinare la squadra.

Alla ripresa del Campionato dopo la sosta per i Mondiali con la Lazio, poi è stata la volta del Milan e anche venerdì al “Via del Mare” ci sarà il tutto esaurito. Risultato non scontato questo, a prescindere dallo stop contro gli scaligeri, perché la partita verrà disputata di venerdì sera, in una giornata lavorativa e per di più che preannuncia abbastanza fredda.

Per questi motivi la società a seguito delle numerose richieste pervenute, ha messo in vendita tutti i posti solitamente inutilizzati (circa 2.000 a ridotta visibilità).

Per effetto delle determinazioni adottate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in tutti i settori dello stadio (a eccezione di quello Ospiti) è in vigore il divieto di vendita e cambio utilizzatore ai tifosi residenti nella Provincia di Salerno.

I biglietti sono disponibili dalle 16 di oggi sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

Il sodalizio di “Via Costadura” raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing), ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito (dal compimento del 7° anno di età è obbligatorio il titolo di accesso).

Per esigenze di sicurezza, ai varchi di accesso dello stadio potrà essere richiesta l’esibizione da parte del genitore o accompagnatore di un documento che attesti l’età del minore.