Verona-Lecce 2-0, termina la striscia positiva. Depaoli e Lazovic puniscono i giallorossi

I giallorossi in svantaggio dopo i primi 45 minuti, non riescono a reagire nella ripresa, incassano il secondo gol e da lì in poi, l’Hellas controlla senza problemi. Termina 2-0 per il Verona lo scontro diretto che l’ha visto opposto al Lecce (leggi le pagelle)

Dopo il pareggio interno contro il Milan, questo pomeriggio i giallorossi di mister Marco Baroni, sono stati impegnati sul terreno di gioco dello stadio “Bentegodi”, nella sfida che li ha visti opposti al Verona.

In quella che è stata la partita che ha sancito la fine del girone di andata, capitan Hjulmand e compagni, hanno cercato di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, che non li vede perdere da sei turni e che ha portato in casa salentina un bottino di ben 12 punti.

Dal canto loro, invece, gli scaligeri hanno tentato di portare a casa l’intera posta in palio, visto che la situazione di classifica appare allarmante, con la squadra relegata, insieme alla Sampdoria, al penultimo posto.

In occasione della gara in terra veneta, l’allenatore toscano sceglie di affidarsi allo stesso undici visto in campo contro la compagine meneghina con l’unica differenza di Gallo al posto di Pezzella.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato in campo con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce con Colombo, la sfera, però, termina fuori e stessa sorte ha quello di Lasagna un minuto dopo. Al 10mo Juric prova il pallonetto, ma Falcone è attento e abbranca in presa. Al 22mo i padroni di casa vanno in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 34mo Strefezza ruba palla, passa in area a Blin, il cui piatto viene respinto da Montipò. Al 38mo l’estremo difensore degli scaligeri anticipa Colombo.

Hellas in vantaggio

Al 40mo scaligeri in vantaggio. Cross di Doing e inserimento di Depaoli che di testa trafigge Falcone.

Al primo minuto di recupero la botta da fuori di Depaoli va fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse. Fuori Gallo e dentro Pezzella.

Al 53mo i padroni di casa a un passo dal raddoppio. Ilic riceve palla e da trenta metri scocca un tiro che supera l’estremo difensore giallorosso, ma va a infrangersi contro la traversa.

Raddoppio del Verona

Il legno colpito, però, è solo l’antipasto del raddoppio, che arriva un minuto dopo. I gialloblù recuperano palla con Lazovic che una volta all’interno dell’area, tira sul primo palo e beffa il 30 giallorosso.

Al 59mo, il tiro del solito Depaoli sibila a lato. Al 64mo doppio cambio per Baroni, fuori Colombo e Gonzalez e dentro Banda e Maleh. lo zambiano si schiera al posto di Di Francesco che viene spostato al centro dell’attacco. Al 72mo, a seguito di uno scontro di gioco, è costretto a uscire Umtiti e al suo posto entra Tuia. All’84mo Pezzella tira alto e all’87mo Henry si divora il terzo gol con un tiro a giro che va fuori. Al settimo minuto di recupero Di Francesco al volo su crosso di Pezzella va fuori.

Dopo un buon primo tempo, terminato, però, in svantaggio, i giallorossi crollano nella ripresa e i padroni di casa raddoppiano e poi amministrano, senza che i calciatori salentini li impensierissero più di tanto. Con questa sconfitta, si interrompe a sei la striscia di risultati utili consecutivi dei ragazzi di Baroni, che venerdì sera saranno nuovamente impegnati tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare”, nella partita che li vedrà opposti alla Salernitana.