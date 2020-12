Lecce, i giallorossi tirano un sospiro di sollievo. Negativi tutti i tamponi

C’era ansia e anche tanta tra le file dei calciatori giallorossi per la sfida che li vedrà questa sera impegnati contro la capolista Salernitana. E non si trattava solo della classica e normale tensione prima di un match così importante. La notizia alla vigilia della partita della positività di mister Corini è giunta ieri come un fulmine a ciel sereno. Capitan Mancosu e compagni, infatti, saranno costretti ad affrontare la gara dello stadio “Arechi” senza il loro condottiero, anche se con Lanna a dirigere le operazioni, il Lecce ha fatto molto bene con il Pescara. Il timore era anche quello di dover fare a meno, oltre che dell’allenatore, di importanti pedine, visto che i salentini si presenteranno già con le assenze pesantissime di Lucioni e Dermaku.

I motivi per essere preoccupati c’erano tutti, quindi, fortunatamente, però, la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

A poche ore dall’importante incontro, sono stati effettuati gli ultimi test molecolari che hanno dato esito negativo, i calciatori convocati, a seguito dei risultati dell’esame, potranno essere regolarmente schierati in campo.

A dare la bella notizia il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” con una nota stampa ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica che, in data odierna, nel ritiro di Salerno, il gruppo squadra si è sottoposto ad un ulteriore ciclo di test molecolari, le cui risultanze hanno dato esito negativo per tutti i componenti”.

Ooche stringate parole, ma che fanno tirare un gran bel sospiro di sollievo.