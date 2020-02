La Panchina d’Argento a Fabio Liverani: è lui il miglior tecnico della scorsa Serie B

Dopo il Premio Manlio Scompigno, ora arriva anche la prestigiosa Panchina d’Argento. Fabio Liverani è la vera rivelazione della passata Serie B e dopo il riconoscimento della ‘critica’ dello scorso ottobre, oggi è arrivato l’attestato di stima anche dai suoi colleghi.

Autore della doppia promozione del Lecce dalla C alla A in appena due anni, Liverani è stato stamattina a Coverciano, presso il Centro Tecnico Federale, nel corso dell’evento organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC) durante il quale vengono decretati i migliori allenatori italiani della passata stagione.

Un grandissima soddisfazione per lui che anche sul campo, in questa stagione, sta continuando a stupire: contro ogni previsione della vigilia, il suo Lecce è in piena lotta-salvezza, occupando il quartultimo posto in classifica, a +3 dal Genoa.

“Se penso che ho cominciato questo percorso professionale da poco – ha commentato il tecnico dei salentini – l’onore è ancora maggiore, per essere stato votato da grandi allenatori, molto più esperti di me”. Insieme a lui, sul palco, Gian Piero Gasperini, premiato con la Panchina d’Oro e Fabio Caserta, scelto come miglior tecnico della Serie C.

Di seguito, il dettaglio delle votazioni avvenute questa mattina:

Panchina d’oro (49 votanti)

Gian Piero Gasperini (Atalanta, 22 voti)

Sinisa Mihajlovic (Bologna, 13)

Massimiliano Allegri (Juventus, 6)

Panchina d’argento (49 votanti)

Fabio Liverani (Lecce, 22 voti)

Eugenio Corini (Brescia, 11)

Roberto Venturato (Cittadella, 8)

Panchina d’oro Serie C (98 votanti)

Fabio Caserta (Juve Stabia, 19 voti)

Attilio Tesser (Pordenone, 17)

Luca D’Angelo (Pisa, 10)

Premio Mino Favini: Samaden (Inter)

Premio speciale Settore Tecnico: Sinisa Mihajlovic (Bologna)

Panchina d’Argento Calcio a 5 femminile: Gianluca Marzuoli (Montesilvano)

Panchina d’Oro Calcio a 5 maschile: Fulvio Colini (ItalService Pesaro)

Panchina d’argento Serie B femminile: Alessandro Pistolesi (Empoli Ladies)

Panchina d’Oro Serie A femminile: Betty Bavagnoli (Roma)