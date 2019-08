Lecce, il debutto è un altro monday night: contro l’Inter nel posticipo. Gabriel: “accolto alla grande dal gruppo”

Dopo il sorteggio dei calendari avvenuto nel corso della serata di lunedì, la Lega Serie A ha comunicato il tabellone delle prime due giornate di campionato con relativi anticipi e postici. Per il Lecce, che debutterà alla scala del calcio di “San Siro” contro l’Inter, sarà un altro monda-night.

Proprio come lo scorso anno a Benevento, i salentini faranno visita alla tana del Biscione lunedì 26 agosto alle ore 20.45.

Come noto, le prime due giornate del nuovo campionato non seguono la struttura tradizionale: i due match di agosto, infatti, si giocheranno nella fascia oraria serale, alle 20.45, con due anticipi alle 18.00, uno di sabato e uno di domenica. Questo il programma completo della prima giornata di Serie A:

Juventus-Parma sab. 24 h. 18

Fiorentina-Napoli sab. h. 20:45

Udinese-Milan dom. 25 h. 18

Cagliari-Brescia dom. 25 h. 20:45

H.Verona-Bologna dom. 25 h. 20:45

Roma-Genoa dom. 25 h. 20:45

Sampdoria-Lazio dom. 25 h. 20:45

Spal-Atalanta dom. 25 h. 20:45

Torino-Sassuolo dom. 25 h. 20:45

Inter-Lecce lun. 26 h. 20:45

Il debutto casalingo, invece, è stato fissato per domenica 1 settembre ore 20:45, quando allo stadio “Via del Mare” arriverà l’Hellas Verona allenato da Ivan Juric. (SCARICA-IL-CALENDARIO).

Dalla terza giornata, invece, si tornerà al programma standard, già conosciuto nella passata stagione, con la sola eccezione delle partite serali che si giocheranno alle 20.45 e non alle 20.30, secondo questo schema:

Sabato ore 15.00 (diretta Sky Sport)

Sabato ore 18.00 (Sky Sport)

Sabato ore 20.45 (Dazn)

Domenica ore 12.30 (Dazn)

Domenica ore 15.00 (2 match su Sky Sport, uno su Dazn)

Domenica ore 18.00 (Sky Sport)

Domenica ore 20.45 (Sky Sport)

Lunedì ore 20.45 (Sky Sport)

Ripresa la preparazione. Parla Gabriel

Intanto, nella giornata di ieri sono ripresi gli allenamenti in Salento dopo il ritiro in Valgardena. La squadra si è ritrovata ad Acaya: assenti Mancosu e Tabanelli (in permesso per la nascita della figlia), mentre Shakhov ha seguito un programma di lavoro differenziato. Oggi, tra le due sedute ordinate da Liverani, ha fatto il punto della situazione il nuovo acquisto per la porta, Gabriel.

“Nel a Santa Cristina è andato tutto molto bene – ha spiegato il brasiliano. Abbiamo lavorato sulla quantità ma soprattutto sulla qualità. Abbiamo terminato questo perioso affrontando in amichevole il Frosinone ed è stato un buon test per vedere a che punto siamo. Certamente c’è ancora tanto da lavorare e fare”.

Un’amichevole, quella contro i ciociari, che ha visto anche una grande partecipazione di tifo giallorosso. “Mi ha colpito la presenza dei nostri tifosi a Trento – prosegue Gabriel – il loro appoggio e supporto ci servirà tanto nel corso di questa stagione. Io sono arrivato a Lecce con tanta voglia, consapevole di essere uno dei componenti della rosa e tutti insieme dovremo cercare di dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Il talento di un singolo ti può far vincere una partita, il gruppo ti fa vincere i campionati. Da questo punto di vista sono rimasto molto impressionato da come mi ha accolto il gruppo, in una maniera bellissima”.

Chiosa finale sul tecnico Liverani: “ha idee positive, cerca di far tirare fuori il meglio da ogni giocatore, questo è un vantaggio per tutti. Avere un allenatore così fa bene ad ogni giocatore, perché ti stimola a fare sempre di più”, conclude.