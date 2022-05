Il Lecce e mister Baroni ancora insieme, il tecnico della promozione guiderà i giallorossi anche in A

Il presidente Saverio Sticchi Damiani, lo aveva detto nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Amministratore Delegato Sandro Mencucci: “La riunione per stabilire il budget per la prossima stagione è stata fatta e abbiamo comunicato la disponibilità delle risorse al Responsabile dell’Area tecnica e al Direttore Sportivo e adesso la prima cosa che faranno sarà quella incontrarsi con Baroni e decidere se le nostre strade proseguiranno. Dico questo per rassicurare tutti coloro che in questi giorni hanno avvistato tanti allenatori, da Guardiola in giù”.

Detto fatto!!! A due giorni di distanza questo atteso appuntamento c’è stato e l’allenatore toscano e il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, continueranno a percorrere la stessa strada anche in Serie A. È questo il secondo colpo di mercato del sodalizio salentino, dopo il rinnovo, lunedì scorso – ma l’accordo era stato raggiunto sabato- di Pantaleo Corvino.

Mister Marco Baroni e il Lecce ancora insieme e il tecnico grande artefice della vittoria del Campionato di Serie B e, soprattutto, della promozione nel Massimo Torneo, siederà sulla panchina giallorossa anche nella prossima stagione.

Il contratto, che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, è stato rinnovato alla stessa data del 2023, ancora un accordo annuale, quindi, ma che dimostra nuovamente le qualità umane e caratteriali dell’allenatore, abituato a mettersi in gioco sempre e guadagnare fiducia e rinnovi solo e soltanto con il proprio lavoro.